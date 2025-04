Grande Fratello, Shaila Gatta rompe il silenzio dopo la fine della storia con Lorenzo Spolverato

News VIP

Shaila Gatta è tornata sui social per la prima volta dalla finale del GF, durante la quale ha chiuso la sua relazione con Lorenzo Spolverato!

Shaila Gatta è arrivata a un soffio dalla Finale del Grande Fratello, ma ha fatto sì di esserne comunque protagonista: con un colpo di scena anticipato da alcuni movimenti sui social, l'ex velina di Striscia la Notizia è rientrata nella Casa nel corso dell'ultima puntata, andata in onda lunedì 31 marzo, su Canale 5, per chiudere definitivamente la sua relazione con Lorenzo Spolverato, scioccando il modello milanese e tutto il fandom degli Shailenzo. A distanza di qualche giorno dalla fine dell'edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, Shaila è tornata sui social e ha rotto il silenzio sulla fine della storia con Lorenzo.

La storia d'amore tra Shaila e Lorenzo è stata una delle più chiacchierate dell'ultima edizione del Grande Fratello: l'ex velina, infatti, e il modello hanno intrecciato una relazione che, tra alti e bassi, è durata per oltre 5 mesi e che ha portato i fan del reality a dividersi tra chi riteneva i due un esempio di amore tossico e chi invece li sosteneva e difendeva a spada tratta. Mentre i fan della coppia continuano a chiedersi se ci sarà un ulteriore sviluppo nella vicenda, Shaila è tornata sui social e ha deciso di rompere il silenzio su alcune delle accuse che ha ricevuto in questi giorni, come quella di essere stata manipolata da persone a lei vicine e di non essere in possesso del suo telefono.

Con un video sui social, infatti, l'ex gieffina ha deciso di ironizzare sulle preoccupazioni dei fan che potesse essere manipolata da qualcuno - provocando anche il fastidio di molti dei suoi ex sostenitori - e ha invitato i followers a non "idealizzare la realtà", con un chiaro riferimento alla lente rosa con cui è stata vista la sua relazione con Lorenzo Spolverato:

"Ma secondo voi, chi può avere il mio telefono in mano, se non io? Spero stiate bene, mi vedete distaccata perché ho bisogno di staccare un po'. Grazie a tutte le persone che mi stanno vicine, ma non si vive di idealizzazioni, ma di realtà. Grazie a tutti coloro che mi sono sempre stati vicino, ci vediamo presto, stay tuned"

Poche ore fa, Shaila Gatta ha anche risposto alle accuse di Daniele Dal Moro, che aveva preso le difese di Lorenzo Spolverato, accusando l'ex velina di essersi lasciata influenzare. Dal Moro ha condiviso la conversazione con Shaila Gatta su X, e i fan hanno immediatamente notato la risposta dell'ex velina contro le accuse del gieffino: "So quello che ho vissuto e sinceramente è ridicolo pensare che io possa farmi influenzare dai miei fan quando ho sempre lottato contro tutti per questo amore. Compresa la famiglia. Quindi per cortesia questi discorsi ridicoli li lascio a qualcun altro".

GF, Shaila Gatta lascia Lorenzo in Finale: ecco cosa è successo!

La scelta di Shaila Gatta di troncare la sua storia d'amore con Lorenzo Spolverato ha lasciato i fan senza parole: l'ex velina era stata eliminata a un passo dalla finale e, benché provata e dispiaciuta di non aver raggiunto il traguardo desiderato, sembrava certa di una cosa, il suo amore per il modello milanese. Tuttavia, nel giro di una settimana Shaila ha dapprima cancellato tutti i post di coppia con Lorenzo dal suo profilo Instagram e si è poi notata la sua assenza nel corso delle prove del balletto finale del GF.

Avvisato da Signorini che la compagna desiderava parlargli, Spolverato non si aspettava di certo la gelida accoglienza ricevuta dalla fidanzata. Con poche e misurate parole, Shaila ha deciso di chiudere la sua relazione con il modello, accusandolo di averla manipolata e trascinata in un rapporto tossico. "Una donna non dovrebbe farsi trattare così, mi hai trattata come una pezza, quello che abbiamo vissuto non è amore. E ti dirò una cosa, sei tu a essere ossessionato da Helena, non il contrario" ha dichiarato con fermezza l'ex velina, senza però aggiungere altro, perché impossibilitata dalle regole del GF.

La coppia ha avuto un secondo confronto in studio, dopo l'eliminazione di Lorenzo, ma anche allora Shaila si è mostrata fredda e non ha voluto offrire ulteriori spiegazioni, mentre Spolverato non nascondeva il suo stupore non solo per la rottura, ma anche per l'assenza di spiegazioni da parte dell'ex fidanzata.

