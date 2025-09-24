Grande Fratello, Simona Ventura si sbilancia sul cast e svela: "Avrete delle sorprese"

News VIP

Simona Ventura sarà alla guida della nuova edizione Nip del Grande Fratello: ecco cosa ha rivelato la conduttrice sul cast a pochi giorni dalla prima puntata del reality show di Canale 5.

Il Grande Fratello sta per tornare su Canale 5 con una scoppiettante edizione che vedrà al timone per la prima volta Simona Ventura. Intervistata dal settimanale Chi, la conduttrice ha raccontato tutte le sue emozioni prima del grande debutto e ricordato la sua esperienza come naufraga a L'Isola dei Famosi.

Le confessioni di Simona Ventura sul cast del Gf

Lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 partirà ufficialmente la 19esima edizione del Grande Fratello. Un'edizione speciale che segnerà un vero e proprio ritorno alle origini e che vedrà alla conduzione Simona Ventura. Raggiunta dai microfoni del settimanale Chi, SuperSimo ha raccontato tutte le emozioni prima del suo debutto al timone del popolare reality show:

Io nello studio sono come a casa. Ho sempre visto i reality e chiedo ai concorrenti quello che vorrebbe sapere la "Simona da casa". Mi piace mettere un occhio nella serratura, ho uno sguardo da voyeur. Il Gf sarà anche leggero, voglio che la gente che ci guarda si rilassi. Questa occasione è arrivata inaspettata, fino a luglio non sapevo nulla.

Leggi anche Salta l’ingresso di Jonas Pepe al Gf

Ad accompagnare la Ventura in questa nuova avventura televisiva ci saranno tre opinionisti d'eccezione: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Per quanto riguarda il cast della nuova e attesissima edizione del Gf, invece, la conduttrice ha spiegato come è avvenuta la scelta dei concorrenti che il prossimo lunedì 29 settembre varcheranno la famosa porta rossa della Casa più spiata d'Italia:

Torniamo alle origini perché sono state scelte persone comuni che sono quelle con cui il programma è iniziato. Il mondo è cambiato, ma abbiamo concorrenti che hanno grande personalità e storie da raccontare. Avrete delle sorprese. Oggi è difficile trovare concorrenti inconsapevoli, le dinamiche del gioco sono note e poi con i social sono tutte star. Per questo abbiamo formato un cast di persone che non vengono dai social, persone comuni e spontanee. I Vip fanno tv per mestiere e danno vita ad altre dinamiche interessanti che hanno altri presupposti. A me piace molto questo Gf.

Simona Ventura ricorda la sua esperienza a L'Isola dei Famosi

Dopo aver parlato della sua nuova avventura alla guida del Grande Fratello, Simona Ventura ha fatto un bilancio della sua lunga carriera: ha ricordato il suo esordio con la Gialappa's, l'esperienza a Le Iene, a Quelli che il calcio e infine a L'Isola dei Famosi. A proposito de L'Isola, Simona ha sottolineato di essere statal'unica a ricoprire il ruolo di conduttrice, concorrente e opinionista:

Si, sono stata l'unica! Quando ho accettato di partire come concorrente stavo attraversando uno dei momenti più difficili della mia vita. Ho voluto farlo perché avevo voglia di ribellarmi a determinate situazioni. Oggi sono molto serena, ma questo non mi renderà meno graffiante. Mi hanno chiamata per essere me stessa e lo sarò. Non ho nessun copione, agisco d'istinto.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.