Grande Fratello, Shaila Gatta pronta a debuttare in un film? Spunta un'indiscrezione!

L'ex concorrente del GF Shaila Gatta sarebbe stata contattata per recitare nel film di un noto regista: ecco cosa sappiamo dell'ultima indiscrezione!

Dal Grande Fratello al grande schermo? Stando a una recente indiscrezione sarebbe questo il futuro di Shaila Gatta, ex allieva di Amici e velina di Striscia la Notizia, nonché concorrente dell'ultima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La ballerina sarebbe, infatti, stata contattata da un noto regista per un ruolo nel suo film...

GF, Shaila Gatta debutta al cinema?

Solo qualche mese fa, Shaila Gatta non nascondeva il suo interesse a tornare come professionista di Amici, il talent che l'ha lanciata nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, nel suo futuro potrebbe esserci molto altro: Lorenzo Pugnaloni ha riportato sul suo profilo Instagram un'indiscrezione sui prossimi lavori di cui sarà protagonista l'ex gieffina. Shaila, infatti, è stata vista a Roma e avrebbe sostenuto dei provini per un noto regista italiano!

La ballerina è stata una delle concorrenti dell'ultima edizione del GF e si è fatta notare per la sua storia d'amore turbolenta con Lorenzo Spolverato. Il rapporto che si era creato tra i due aveva generato un enorme fandome, le Shailenzo, che non si sono poi rassegnate alla fine della relazione tra i due gieffini, al punto che entrambi i diretti interessati sono intervenuti per chiedere privacy riguardo la fine del loro legame e, soprattutto, di non rivangare una storia d'amore che non aveva alcun futuro.

Dopo la fine del GF, Shaila si è lanciata nel mondo della beauty routine con una sua lina di skincare e tornando a ballare. Inoltre, è diventata il volto social dei casting della prossima edizione del Grande Fratello, sponsorizzando e invitando i fan del reality a farsi avanti per provare a entrare nella Casa più spiata d'Italia.

GF, ecco quale regista avrebbe contattato Shaila Gatta per un provino!

Tuttavia, dalle parole di Lorenzo Pugnaloni, pare che per Shaila la tv potrebbe non essere l'unica opzione. La ballerina, infatti è stata avvistata a Roma e a detta dell'esperto di gossip la sua presenza nella Capitale sarebbe dovuta ad alcuni provini che avrebbe sostenuto per un famoso regista italiano. Di chi stiamo parlando? Di Carlo Verdone!

Avvistata all'areroporto di Fiumicino, Shaila Gatta sarebbe a Roma perché Carlo Verdone l'avrebbe personalmente contattata per chiederle di sostenere due provini per il suo prossimo film. Le riprese del film in questione inizieranno il 25 e i fan dell'ex gieffina sono in attesa di vederla sul set della nuova pellicola di Verdone:

"Shaila Gatta avvistata a Roma Fiumicino. Novità lavorative per lei? L’ex gieffina avrebbe già fatto due provini per il nuovo film di Carlo Verdone, il quale l’avrebbe di persona chiamata per prenderne parte. Chiaramente, nulla è ancora ufficiale e si tratta di un’indiscrezione. Il 25 inizieranno le prese di questo film. Vedremo…"

