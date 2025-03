Grande Fratello, Shaila Gatta mette in guardia Zeudi Di Palma su Helena Prestes: "Stai attenta a come ti comporti con lei"

News VIP

Al GF, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma si sono confrontate su Helena Prestes: l'ex velina ha messo in guardia Zeudi sulla modella, invitandola ad analizzare i suoi atteggiamenti con attenzione. Ecco cosa è successo!

Il legame tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma continua a destare perplessità in Shaila Gatta: la concorrente del Grande Fratello decide così di chiedere qualche spiegazione all'ex Miss Italia, per provare a comprendere meglio cosa la spinga a cercare Helena, ma al tempo stesso le offre un consiglio e cerca di metterla in guardia dalla modella brasiliana.

GF, Shaila Gatta chiede spiegazioni a Zeudi Di Palma sul rapporto con Helena Prestes

Fin dal suo ingresso nella Casa del GF, Zeudi Di Palma ha manifestato un forte interesse nel conoscere meglio Helena Prestes. Non solo come amica, ma anche come probabile interesse amoroso, finché la modella brasiliana non ha messo in chiaro di non avere per lei sentimenti che andassero oltre l'amicizia. Nonostante questo, Zeudi non ha mai smesso di cercare confronti con Helena, anche dopo l'inizio della sua storia d'amore con Javier Martinez, ma nessuno dei tentativi ha portato a un risultato concreto che riuscisse a sanare la spaccatura tra loro.

Confrontandosi con Zeudi, Shaila prova a chiederle spiegazioni sul legame che ha creato con la modella: nonostante appartengano a due gruppi ben diversi, l'ex velina ammette che Helena ha delle belle qualità, ma che si è lasciata intrappolare dalle dinamiche del gioco e ha preferito ideare strategie pur di arrivare in Finale. Shaila rivela di aver cercato in passato di andare d'accordo con la modella, ma che ogni tentativo si è poi rivelato vano, come dimostrato anche dalla lite durante la gita fuori porta degli ex gieffini.

Incuriosita, perciò, Shaila ha chiesto a Zeudi come faccia a sopportare la modella, visto che tra loro le ostilità non si sono del tutto placate. A detta dell'ex velina, infatti, sembra che con il suo comportamento poco bellicoso Zeudi non si faccia rispettare molto da Helena: "Lo dico per te, dovresti farti rispettare molto di più".

GF, Shaila mette in guardia Zeudi su Helena: "Stai attenta a come ti comporti"

Zeudi prova a spiegare a Shaila che se si comporta in maniera accondiscendente è per "quieto vivere": "Se facciamo discorsi che sono condivisibili anche con i miei valori, per me non è un problema chiacchierare con lei e con il loro gruppo. Hanno fatto le loro scelte e per me va bene così, ma non giudico su nulla. Non porto rancore". L'ex Miss ammette di aver visto la parte bella di Helena e che forse per questo è così difficile non troncare del tutto i rapporti con lei.

Shaila ribadisce che ha visto anche lei la parte più bella di Helena e che inizialmente l'ha giustificata, ma poi dopo diversi screzi ha preferito reagire in maniera diversa. Sul legame tra Zeudi e Helena, Shaila ammette di essere perplessa, ma l'ex Miss le ricorda che anche lei ha spesso perdonato Lorenzo, anche quando magari non l'avrebbe meritato. Tuttavia, Shaila è dell'idea che Zeudi non mostri rispetto a sé stessa, quando si tratta di Helena.

"Noi ti vogliamo bene, perciò, ti faccio queste domande" le risponde Shaila "non devi sentirti attaccata, io ho capito cosa intendi", ma Zeudi ribadisce che lei si fa rispettare e vorrebbe approfondire il perché del pensiero dell'amica. A Chiara Cainelli, in un secondo momento, rivela che le domande di Shaila l'hanno lasciata perplessa, ma che dipendono dal fatto che rispetto al legame con Chiara, quello tra Zeudi e Shaila è nato da poco e l'ex velina non ha vissuto tutto il percorso di Zeudi nel reality di Alfonso Signorini.

Scopri le ultime news su Grande Fratello