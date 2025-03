Grande Fratello, la gita fuori porta finisce malissimo: le urla di Shaila e i pianti di Helena

News VIP

Quella che doveva essere un piacevole giornata di svago per alcuni concorrenti del Grande Fratello, si è trasformata in scontri durissimi e tensioni alle stelle.

Ieri, il Grande Fratello, ha deciso di premiare tutti gli inquilini - a eccezione di Maria Teresa, Federico e Mattia, gli ultimi arrivati nella Casa - con una gita fuoriporta la cui destinazione la conosceremo solo nel corso del prossimo appuntamento con il reality. Già qualche settimana fa, parte del gruppo ha trascorso ore di relax presso una SPA ad Ostia per poi raggiungere il mare e godersi la giornata.

Grande Fratello, scintille tra Shaila e Helena

L'intento di far trascorre una giornata piacevole e rilassante al gruppo è finito invece nel peggiore dei modi. Anche se non si sono viste le immagini, nella trasferta ci sono state urla e pianti che ha visto come protagonisti le due fazioni.

Tutto sarebbe iniziato quando Helena ha parlato con Shaila e si è complimentata con lei per aver scelto di pensare a se stessa nella relazione con Lorenzo sulla quale sembra,almeno per il momento che la ballerina voglia mettere un punto. La Gatta non sembra aver preso bene questo discorso e ha accusato Helena di essere falsa in quanto invece gode che loro si siano separati. Della vicenda si hanno due differenti versioni: quella raccontata da Shaila e quella raccontata da altri inquilini.

Al ritorno in Casa, Shaila ha quindi raccontato la sua versione dei fatti:

Lei ha iniziato a dirmi cose orrende. Ha detto brutte parole, ha cominciato a inveire dicendo ‘mer*a, c0gli**a, vaffan***o a tua madre’. Me l’ha detto! E mi ha anche detto offese gravi, che non sto bene e che ho dei problemi. La telecamera c’era solo quando mi ha detto che ho dei problemi, ma quando mi ha detto ‘fu*k off a tua mamma’ e quelle cose schifose no. A mia mamma? Ma come si permette?! Poi mi ha abbaiato ancora“.

Jessica, tuttavia, ha fornuto un'altra versione:

"Tutto è iniziato perché Helen aha fatto un complimento a Shaila, le ha detto ‘finalmente ti sei scelta e sei uscita da una storia che non ti faceva stare bene. Shaila le ha detto ‘secondo me sei falsa perché sei contenta che ci siamo lasciati e che litighiamo’. Da lì è partito tutto. Poi si sono messi in mezzo tutti, con Lorenzo che strillava, poi Zeudi. Mi è dispiaciuto per i camerieri che stavano servendo“.

Anche la Orlando ha raccontato cosa è successo durante la trasferta

"Lei e Shaila stavano litigando, a un tratto è arrivato Lorenzo e ha cominciato a gridare ‘ho sentito il mio nome, state parlando di me’. Ma basta! Già queste litigano, cosa ti metti in mezzo? Io a quel punto ho preso Helena e ho provato ad andarmene e lui ha iniziato ad attaccarci dicendo ‘ah che bel comportamento da regine, che ve ne andate. Vai via, poi dici di essere educata’. Io gli ho detto ‘non usare questo modo aggressivo con me’. E lui è sbottato ‘tu mi fai passare come aggressivo come faceva Iago!’. Ma se vedi che porto via Helena per calmare la discussione, perché alzi la voce? Lui si è sentito non in mezzo a una lite e voleva mettercisi in mezzo. Una giornata che poteva essere tranquilla è finita in questo modo. Una volta che ci fanno un regalo è finita a schifo."

Helena in serata, ha avuto un crollo piangendo proprio tra le braccia di Stefania.

Ma porca troia ma si può ridurre una ragazza in questo stato solo per un caxxo di gioco dove ci sono quei ratti di merda? Ha avuto un vero e proprio attacco di panico. Non ce la faceva neanche a parlare.

Sono STANCAAA.

