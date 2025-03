Grande Fratello, Shaila Gatta lapidaria contro Zeudi Di Palma: "Metto in discussione tutto ciò che ha fatto..."

News VIP

Al GF, dopo un confronto molto acceso, nella notte Shaila Gatta ha espresso ancora dubbi su Zeudi Di Palma. Chi è davvero l'ex Miss Italia?

Al Grande Fratello, l'amicizia tra Shaila Gatta e Zeudi Di Palma sembra essersi irrimediabilmente rotta: dopo un confronto che si è concluso con l'ex Miss Italia in lacrime per le dure parole di Shaila nei suoi confronti, la ballerina ha nuovamente aperto l'argomento con Chiara Cainelli, dichiarando apertamente che per lei non c'è possibilità di una riappacificazione, poiché non si fida di lei nel gioco.

GF, Shaila e Chiara a confronto su Zeudi: "Non mi fido di lei qui dentro"

Shaila non ha intenzione di tornare a discutere con Zeudi e mette in chiaro con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che sentirebbe di essere falsa se cercasse ancora di riappacificarsi con l'ex Miss Italia: "Perché devo essere falsa e vivere male? Non ho nulla da dirle". La ballerina ha voluto mettere l'accento sul comportamento di Zeudi all'interno della Casa del GF e non sulla sua persona: dato che di Zeudi non si fida come concorrente del reality show, non ha senso che cerchi di riallacciare i rapporti.

Per Shaila il punto di rottura è dipeso dai giorni trascorsi lontana da Lorenzo: a suo dire, infatti, in quel momento per lei di grande difficoltà, Zeudi non ha cercato di supportarla in maniera sana, ma l'ha allontanata ancora di più da Spolverato, giocando sulle debolezze della coppia. A detta dell'ex velina, questo suo comportamento deriverebbe da un unico scopo: indebolire Lorenzo per avere più facile accesso alla vittoria del GF. "Guarda che Zeudi vuole vincere, si è capito, per lei Lorenzo è un ostacolo al suo obiettivo".

Chiara anche ha rivelato che durante il loro personale confronto ha riferito a Zeudi che non ha apprezzato le accuse che le ha rivolto di non averla difesa e che non può continuare a ingigantire ogni discussione a suo piacimento.

GF, Shaila, Lorenzo, Giglio e Chiara esprimono pareri su Zeudi

La discussione sul comportamento ambiguo di Zeudi Di Palma è continuata in giardino, alla presenza di Giglio - che ha già avuto un confronto con l'ex Miss Italia - e Lorenzo. Il parrucchiere ha ribadito quanto si sono detti lui e la terza finalista in merito alla sua immaturità e all'attacco verso Lorenzo Spolverato: "Lei poi ha detto che con Lorenzo non ha mai stretto rapporto, perciò, visto che hai sempre predicato la maturità, poi fai uno scivolone del genere, allora, tieniti anche che uno ti dica che sei stata una bambina".

Il modello è intervenuto riepilogando l'episodio del biliardino, ribadendo di essersi sentito escluso in quell'occasione: "Mi sono sentito escluso, mi hai fatto capire che non ero benvoluto". L'analisi di Zeudi e del suo atteggiamento prosegue e gli inquilini sembrano confusi perché l'ex Miss Italia ha più volte affermato che nella vita per lei vale il "quieto vivere", però, poi non manca di avere comportamenti esagerati con loro. "Tu non mi sopporti?" ha concluso Lorenzo riferendosi a Zeudi - "allora va bene così, stiamo qui e si adotta un comportamento di quieto vivere, perciò, si sta insieme, si scherza a tavola, ma non è che devi poi attaccarmi se ti passo vicino".

