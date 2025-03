Grande Fratello, duro confronto nella notte tra Shaila e Zeudi: "Mi hai usato, non ti credo più" (VIDEO)

News VIP

Zeudi Di Palma raggiunge Shaila Gatta e Chiara Cainelli per un confronto definitivo. Nel ricevere alcune accuse da parte della ballerina, però, la finalista del Grande Fratello non è riuscita a trattenere le lacrime.

Cresce l'attesa per la semifinale del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 24 marzo 2025. Intanto, nella Casa, la ballerina Shaila Gatta si è resa protagonista di un duro confronto con Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli. Il loro rapporto sembra ormai essere compromesso.

Shaila affronta Zeudi al Gf

Il trio delle "Superchicche" è già scoppiato. Da quando è tornata insieme al suo amato Lorenzo Spolverato, infatti, Shaila Gatta ha messo in dubbio Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli. Nel mirino della ballerina, però, è finita soprattutto l'ex Miss Italia, rea di aver assunto un comportamento incoerente e ambiguo nella Casa del Grande Fratello nei confronti di alcuni inquilini.

"Lei non vuole un'amica, vuole un'alleata" ha dichiarato Shaila, rivelando di aver cambiato completamente idea su Zeudi e mettendo in guardia anche Chiara "L'ho rivalutata come persona e non mi piace per nulla". Non contenta, nella notte, l'ex velina di Striscia la Notizia ha deciso di affrontare la giovane finalista per farle sapere cosa pensa realmente di lei: pensava di aver instaurato un rapporto d'amicizia sincero ma, dopo l'ultima puntata del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha capito di essersi sbagliata. Secondo lei, la Miss ha preso le distanze da loro solo perché in determinate situazioni non si è sentita spalleggiata:

Non mi è piaciuto per niente il tuo comportamento. Predichi bene, ma razzoli male. Mi sento usata da te, tu vuoi trovarti nelle situazioni. Non ti credo più mi dispiace. Ti sei avvicinata a noi quando litigavi con Helena, quando stavi male con noi ti riavvicinavi ad Helena. Io non so chi sei veramente. A me questi giochi non mi piacciono. Sei entrata scegliendo bene chi frequentare.

Parole che hanno spiazzato e infastidito Zeudi, che ha cercato di difendersi dalle accuse e di chiarire la sua posizione sia a Shaila che a Chiara, che è rimasta in disparte ad ascoltare. Con le lacrime agli occhi e la voce rotta dal pianto, la giovane finalista del Gf non è riuscita a nascondere la sua delusione:

Stai in una posizione di attacco, mi devi far parlare. Non mi sono avvicinata a te per un'alleanza. Io non gioco, è un dialogo che non porta a nulla. Mi dispiace perché ho mostrato delle parti di me a una persona che sta dicendo così ora. Io non voglio convincerti. Non sto in competizione con nessuno.

Shaila torna all'attacco contro Zeudi

Dopo aver affrontato Zeudi Di Palma, Shaila Gatta si è sfogata anche con Lorenzo Spolverato. Senza troppi giri di parole, la discussa ballerina campana ha ammesso che, secondo lei, il vero obiettivo la giovane finalista del Grande Fratello è affossare il modello milanese perché ha capito che lui è il giocatore più forte della Casa:

Lei sa che tu sei forte e amato ed è in competizione con te. E un giocatore cosa fa per vincere? Butta giù le pedine forti. Lei vuole vincere. Quando la scopri piange, butta fuori i suoi problemi personali, il padre, l'abbandono... gioca sporco. Non è leale, gioca sporco. È tale e quale a Helena. Se le crea le situazioni, si mette sempre in mezzo per fare la vittima. Tutto quello che dice sa quando e come dirlo.

Il confronto tra Shaila e Zeudi non è servito a nulla, visto che la ballerina campana è rimasta ferma sulla sua posizione. Riuscirà a ricredersi? Siamo sicuri che Alfonso Signorini non perderà occasione di affrontare l'argomento nella prossima diretta e informare l'ex Miss Italia delle dichiarazioni rilasciate dai suoi "amici" nella Casa. L'appuntamento con la semifinale è per lunedì 24 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che i concorrenti al televoto per l'eliminazione sono Chiara Cainelli, Helena Prestes e Giglio. Chi, dopo Tommaso Franchi, sarà costretto/a ad abbandonare il gioco?

