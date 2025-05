Grande Fratello, Shaila Gatta lancia una frecciatina a Lorenzo Spolverato sui social

News VIP

A distanza di mesi dalla fine della loro storia al GF, Shaila Gatta ha lanciato una nuova frecciatina a Lorenzo Spolverato sui social. Ecco cosa è successo!

Non si placano ancora le tensioni a distanza tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: l'ex velina e concorrente del Grande Fratello ha replicato agli haters con un dissing rap, nel quale ha anche lanciato una frecciatina all'ex fidanzato, conosciuto proprio nella Casa più spiata d'Italia.

GF, Shaila Gatta e quella frecciatina a Lorenzo Spolverato che non è passata inosservata

La storia d'amore tra Shaila e Lorenzo è stata una delle più chiacchierate e seguite di questa edizione del GF: i due concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini hanno vissuto una relazione particolarmente burrascosa, nella quale non sono mancati momenti di tensione. Più volte si sono detti addio, ma al momento dell'eliminazione di Shaila, durante la semifinale del programma tv, tra lei e Lorenzo sembrava procedere tutto per il meglio.

Poi, la sera della finale del GF, l'ex velina è entrata nella Casa e mentre il compagno si aspettava abbracci e calore, Shaila in maniera gelida e senza dare troppe spiegazioni gli ha comunicato di aver deciso di troncare la loro relazione. Scioccando il modello e i fan Shailenzo, l'ex velina ha fatto un passo indietro, rivelando che una volta al di fuori del reality aveva visto la loro storia d'amore sotto una luce molto negativa, perciò, aveva deciso di chiudere con il modello e proseguire da sola il suo percorso.

Nonostante i fan abbiano sperato in un ritorno di fiamma, Shaila e Lorenzo hanno rivelato che, dopo una lunga chiacchierata di quattro ore, non c'è al momento alcuna probabilità di tornare insieme e che la stima reciproca resta immutata, anche se andranno ognuno per la propria strada. Tuttavia, da alcune frecciatine lanciate da Shaila sui social contro Lorenzo, sembra che tra i due ex gieffini non sia finita in modo così pacato e sereno...

GF, gli haters contro Shaila, lei risponde e lancia una frecciatina contro Lorenzo

In questi mesi, gli haters non hanno mai smesso di commentare e criticare alcuni degli ex concorrenti del GF: tra loro, a essere spesso vittima degli attacchi dei leoni da tastiera c'è Shaila Gatta, che i fan di Lorenzo Spolverato ritengono colpevole di aver spezzato il cuore del modello milanese. Stanca dei continui attacchi ha deciso di replicare alle offese degli haters con un dissing rap, nei quali si è cimentata già al GF, come quelli contro Helena Prestes o Zeudi Di Palma.

In un video su TikTok, Shaila Gatta ha così rappato: "È passato più di un mese e ancora non mi sono ripresa, metto un post e tu mi insulti, cosʼhai passato? Puoi non essere dʼaccordo su una scelta che ho fatto, ma tu hai la tua vita e non sei un giudice". Queste parole sarebbero un chiaro riferimento a Lorenzo Spolverato, sebbene l'ex gieffina non l'abbia citato direttamente. Il suo dissing è proseguito con una riflessione su quanto ora le fake news la facciano sorridere e non siano più fonte di rabbia per lei e su come sia consapevole di non poter piacere a tutti:

"Se prima ci stavo male ora mi faccio due risate quando leggo le Fake news di gossipari acchiappa like massacrano me di continuo, mi dispiace cucciolini [...] Tutti a repostare la frase più emotiva, sempre pronti a farmi la morale, ho 30 anni di vissuto riprodotti nel mio cuore, il vostro pensiero principale è associarmi solo allʼamore. Cʼè chi pensa che io pensi che cerchi approvazioni dallʼesterno, cercano il pelo dentro allʼuovo, siete ghiaccio come inverno, non si può piacere a tutti"

ha portato i dissing in italia pic.twitter.com/g8o03xUgg5 — Paola. (@Iperborea_) May 25, 2025

Scopri le ultime news su Grande Fratello