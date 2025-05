Grande Fratello, Lorenzo Spolverato parla di Shaila Gatta: "Avete il diritto di sapere la verità"

News VIP

Il modello milanese, Lorenzo Spolverato, tra i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha chiarito ed esposto dettagliamene i suoi rapporti attuali con Shaila Gatta non nascondendo una grande delusione.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: "Non c’è più un noi, non c’è più una possibilità con Shaila, mi dispiace tanto, non voglio sapere più nulla"

Nel corso di una diretta social, Lorenzo ha voluto mettere fine alle voci circolate negli ultimi giorni, che ipotizzavano un ritorno di fiamma tra lui e Shaila. Con parole schiette, ha raccontato la verità sulla loro situazione sentimentale, ribadendo che la relazione è finita e che non esiste alcuna possibilità di riconciliazione. Negli ultimi giorni si è riaccesa la speranza per i fan dei Shialenzo, ex protagonisti di un legame seguito con affetto da moltissimi telespettatori. Durante una recente live, la ballerina ha lasciato intendere un possibile riavvicinamento. Le sue parole sono state interpretate come un segnale di qualcosa che potesse nuovamente sbocciare tra i due:

“Se l’ho rivisto? Ci sono cose che devono rimanere nel privato. Altrimenti facevamo una live e chiamavamo il paparazzo, tanto a Milano li trovi ovunque. Se il contesto lo permette alcune cose devono rimanere private ed è anche il loro bello”.

Ma il sogno dei fan è durato poco. A mettere un punto definitivo ci ha pensato lo stesso Lorenzo, che nella serata di ieri è intervenuto in diretta con toni chiari e inequivocabili. L’ex gieffino ha voluto fare chiarezza anche su quanto accaduto con Shaila, specificando che la loro storia è finita e che non esiste alcuna possibilità di ritorno:

“Non leggo tutto, però sono accorrente di tante cose, per questo voglio dire la verità. Io confermo che la situazione con Shaila è chiusa, definitivamente. Io voglio andare avanti con la mia vita e i miei progetti, superando ovviamente questa delusione. La delusione è fatta di tanti sentimenti, io credo che ognuno di voi nella vita abbia provato la delusione non voglio entrare nei dettagli, io questo lo faccio non per giustificarmi, ma perché mi hanno insegnato ad avere rispetto per le persone. Voi che avete creduto nel nostro percorso, nel nostro amore, avete il diritto, secondo me, di sapere qualcosa in più, la verità. Quindi io mi prendo la responsabilità di fare questo discorso e credo che molti di voi abbiano il diritto di sapere qualcosa di più. Ecco perché ho fatto tutto questo, perché al contrario capisco che anche a me darebbe fastidio seguire qualcuno e non sapere la verità”.

Durante il suo intervento, Lorenzo ha anche voluto lanciare un appello sincero ai fan che continuano a fargli arrivare messaggi, tag e regali, chiedendo rispetto per il suo percorso e un po’ di spazio per voltare davvero pagina:

“Questa qui è la realtà dei fatti, senza infangare nessuno. E comunque sì, la tutela, da parte mia c’è sempre stata, e qui ora posso dirvi, non devo spiegazioni a nessuno. Quindi chiedo a chi mi vuole bene davvero, e in tantissimi mi avete dimostrato di volermi bene, di evitare di parlarmi di lei. Dico evitare, non è un obbligo, perché non decido io, perché non metto delle regole, non sono nessuno per farlo, però se mi volete bene, mi aiutate. Evitare di parlarmi di lei, perché sono molto carine le cose che mandate, però effettivamente non mi aiutano ad andare avanti, non mi aiutano a superare questa delusione”.

E ancora, ha aggiunto un messaggio diretto a chi continua a spedire regali o a taggarlo sui social, sottolineando quanto sia difficile elaborare il distacco in mezzo a continue sollecitazioni:

“Ogni giorno arriva una carrellata di tag, e se mi volete bene evitate di fare anche questo. I regali per noi… Raga, risparmiate i soldi, perché posso dirvi che avete già fatto tanto, troppo, avete già fatto abbastanza, e credo che questi soldini possiate tenerveli in tasca. E ve lo dico proprio col cuore, perché sono cose che, per quanto mi riguarda, finiscono tutte in una box sotto il letto. Quindi onde evitare di spendere. Tanto la mente è fatta di ricordi e il cuore di emozioni, molti ricordi ci rimangono dentro, non servono i regali, e poi ci avete regalato veramente tante cose, tanto che a un certo punto la mia casa era invasa, invasa, da tutti questi regalini. Voi risparmiate di soldi e io risparmio di salute. Non c’è più un noi, non c’è più una possibilità, mi dispiace tanto, non voglio sapere più nulla, rimane un ricordo bello, ma pur sempre un ricordo passato. E ovviamente, come tutte le cose, bisogna andare avanti. I libri iniziano e finiscono, i film iniziano e finiscono, la vita inizia e finisce, così come i rapporti”.

Con queste parole, Lorenzo ha scelto di chiudere definitivamente un capitolo importante della sua vita, con lucidità e rispetto, cercando allo stesso tempo di proteggere sé stesso da un dolore che — a suo dire — ha bisogno di silenzio e tempo per guarire.

