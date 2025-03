Grande Fratello, Shaila Gatta esprime dubbi su Zeudi Di Palma: "Deve far pace con il cervello" (VIDEO)

News VIP

Confrontandosi con Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli al GF, Shaila Gatta ha espresso dubbi sul comportamento di Zeudi Di Palma. Ecco cosa è successo.

L'amicizia tra Shaila Gatta e Zeudi Di Palma sembra essere compromessa: la ballerina, confrontandosi con Chiara Cainelli e Lorenzo Spolverato, ha sottolineato di trovare molto incoerente il comportamento della concorrente del Grande Fratello.

GF, Shaila ha dei dubbi su Zeudi: "Deve far pace col cervello..."

Negli ultimi giorni, nella Casa del GF non sono mancate le discussioni, in particolare tra Zeudi Di Palma e molti degli inquilini del reality show, come Giglio e la stessa Chiara, che ha accusato Zeudi di fraintendere volutamente i suoi discorsi. Anche Shaila sembra non riuscire a fidarsi più come prima dell'ex Miss Italia e, durante il pranzo con Lorenzo e Chiara, si è lasciata andare a un suo sfogo, svelando cosa pensa della gieffina.

"Io non riesco a essere falsa, perciò, mi danno fastidio le cose che vedo , mi innervosiscono" ha dichiarato Shaila, spiegando che Zeudi aveva dichiarato di non voler più avere confronti con Helena o di volerle anche semplicemente parlare. Tuttavia, nel corso della mattinata, l'ex Miss Italia si era trovata a sorridere e gioire della reazione della modella brasiliana al passaggio dei numerosi aerei per lei da parte dei fan: "Deve far pace col cervello anche lei, però" ha dichiarato riferendosi a Zeudi.

Chiara ha provato a spezzare una lancia a favore dell'altra gieffina e che Zeudi ha deciso di fare un passo indietro, perché ha capito di aver esagerato. Inoltre, ha affermato di avere intenzione di chiarirsi con la terza finalista, nel giro di qualche ora. A detta di Shaila, il comportamento di Zeudi è da imputare al ritorno di fiamma tra lei e Lorenzo: "Ora che ha visto che noi due abbiamo fatto pace, parla con tutti, non riesco mai a capire qual è la sua vera versione delle cose".

GF, amicizia al capolinea per il trio Shaila, Zeudi e Chiara?

Chiara aggiunge che ci sono degli aspetti dell'atteggiamento di Zeudi che non riesce a comprendere e che, nonostante l'ex Miss Italia abbia mostrato una certa apertura nei suoi confronti, vede che la gieffina si comporta in maniera strana: "Ci sono dei punti in cui ho proprio detto 'c'è qualcosa che non va'" confessa a Shaila e Lorenzo. Anche quest'ultimo le chiede che impressioni ha avuto di Zeudi nelle ultime ore e se ha coinvolto anche lui nella discussione. L'ex corteggiatrice svela che Zeudi ha provato a obbligarla a una scelta: o lei o Giglio e Lorenzo.

Per Chiara si è trattato di un comportamento infantile, anche perché Zeudi è ben consapevole del legame che ha con il modello e che anche se il rapporto con l'ex Miss Italia è molto forte, non vuol dire che la gieffina si possa permettere di metterla alle strette in questo modo.

Secondo Shaila, Zeudi è ancora furiosa con Lorenzo e ha cercato di allontanare anche Chiara da lui, facendo leva sul suo senso di colpa. Chiara spera i un confronto, in modo da poter chiarire e risolvere tutto, ma Shaila la invita a non fare ulteriori passi nella direzione di Zeudi, visto che ha già dimostrato di tenerci molto.

