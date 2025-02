Grande Fratello, Shaila Gatta delusa da Lorenzo Spolverato: "Sei egoista"

News VIP

Nuove incomprensioni al Grande Fratello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Amareggiato e infastidito per non aver ricevuto conforto durante un momento di malinconia, il concorrente ha cercato di chiarire la situazione con la sua fidanzata.

Nuove incomprensioni nella Casa del Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato. A poche ore dalla nuova puntata del reality show, che andrà in onda stasera su Canale 5, i due giovani e discussi concorrenti si sono resi protagonisti di un duro confronto.

La delusione di Lorenzo Spolverato

Dopo aver augurato un buon compleanno alla sua mamma, Lorenzo Spolverato ha vissuto un momento di malinconia e sconforto nella Casa del Grande Fratello. A raggiungerlo è Shaila Gatta che, essendo preoccupata per il suo stato d'animo, ha cercato di consolarlo. Il comportamento assunto dalla ballerina, però, non è stato apprezzato dal concorrente. "Avrei voluto che ci fossi prima, e invece...Non ci sei nel momento in sento di avere bisogno" ha affermato amareggiato.

Lorenzo ha spiegato a Shaila che in quel momento di sconforto, avrebbe avuto bisogno di lei e invece al suo fianco ha trovato Giglio, Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti. "Magari sono io. Non do colpe a nessuno. Se ci fossi stata, probabilmente mi sarei lasciato andare. Ora non mi va più" ha continuato il primo finalista del Gf provocando la reazione della ballerina che, visibilmente dispiaciuta, ha dichiarato "Io non so come comportarmi. Sono confusa". Non volendole attribuire colpe, il modello l'ha poi invitata a non preoccuparsi e ad essere se stessa.

Amareggiata e infastidita dal comportamento assunto da Spolverato, Shaila non è riuscita a trattenere le lacrime. Ferita, infine, lo ha invitato a non criticarla duramente: "Le parole hanno un peso". Stanco di dover discutere, Lorenzo ha poi deciso di porre fine al confronto e si è rifugiato in piscina. L'ex velina di Striscia la Notizia, invece, si è lasciata andare in un pianto liberatorio.

Shaila Gatta ferita

Dopo essersi duramente confrontati, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno deciso di ritrovarsi e scambiare nuovamente due chiacchiere per risolvere alcune incomprensioni. "Le parole che mi hai detto mi hanno ferita" ha affermato la ballerina provocando la reazione del modello milanese "Ti ho detto che mi sono sentito solo".

Shaila ha continuato ammettendo di essersi messa più volte in discussione per migliorare e per farlo sentito amato. Nonostante ciò, però, ha capito di non essere mai stata apprezzata e di questo ne è dispiaciuta. Non vedendo da parte sua la stessa voglia di andarle incontro, però, ha rimproverato Lorenzo: "Non è giusto che io mi senta dire che non ci sono stata e che avrei dovuto esserci. Io ci sono sempre per te. Non sei solo. Tu non ti metti in discussione. Sei egoista".

I due innamorati riusciranno a risolvere? Ricordiamo che la nuova puntata del Grande Fratello andrà in onda stasera, lunedì 24 febbraio 2025, su Canale 5. I concorrenti al televoto per l'eliminazione sono Shaila, Chiara Cainelli, Iago Garcia, Giglio e Mattia Fumagalli. Dopo Maxime Mbandà, chi uscirà dalla Casa?

