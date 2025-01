Grande Fratello, Shaila Gatta crolla: "Non mi sento compresa" (VIDEO)

News VIP

Dopo essere stata criticata da Stefania Orlando e Iago Garcia circa il suo atteggiamento nella Casa del Grande Fratello, la ballerina Shaila Gatta si è lasciata andare a uno sfogo in cui non è riuscita a trattenere le lacrime.

Shaila Gatta è senza ombra di dubbio una delle concorrenti più chiacchierate e discusse dell'attuale edizione del Grande Fratello. Le nuove critiche ricevute da Stefania Orlando e Iago per il comportamento assunto nella Casa hanno destabilizzato la ballerina che, in lacrime, non è riuscita a nascondere il suo dispiacere.

Shaila Gatta in lacrime al Gf

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda domani giovedì 30 gennaio 2025 su Canale 5. Nell'attesa, Shaila Gatta è finita nel mirino di Stefania Orlando e Iago Garcia. Avendola conosciuta all'inizio del suo percorso nella Casa, l'attore spagnolo ha confessato all'ex velina di Striscia la Notiza di aver notato un cambiamento radicale in lei: "Il tuo carattere è quello che avevi all'inizio". Parole che hanno indispettito la ballerina, che ha prontamente replicato per difendersi dalle accuse: "Cosa ne sai del mio carattere. Io sono fatta così, siamo tante sfaccettature di personalità".

Non volendo discutere, Iago ha deciso di abbandonare la conversazione. A prendere la parola è stata poi Stefania, che ha invitato Shaila a mettersi in discussione e, se necessario, provare a smussare e migliorare alcuni alti del suo carattere: "Tutti noi possiamo avere delle opinioni opinabili". Certa del fatto che l'attore spagnolo non volesse criticarla, la showgirl ha provato a spiegare alla giovane ballerina campana che molto probabilmente l'intento era solo quello di incentivarla a risollevare il suo morale e a ritrovare un po' di leggerezza e serenità.

"Io prendo tutte le critiche come costruttive" ha ribattuto la Gatta con le lacrime agli occhi, confessando di essere davvero stanca di sentirsi spesso criticata e accusata per i suoi modi: "Sono stanca. Mi sento non compresa. Ho dei modi aggressivi, ma chi ha voluto conoscere la mia parte dolce? Pochi la conoscono, ma c'è". La fidanzata di Lorenzo Spolverato ascolterà i consigli di Stefania e proverà a viversi la Casa con più leggerezza e consapevolezza?

Lorenzo Spolverato stroncato da Federico Chimirri

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, che ha visto l'eliminazione definitiva dell'attore Luca Calvani, hanno fatto il loro ingresso in Casa tre nuovi concorrente: Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Federico Chimirri. Proprio quest'ultimo si è aperto e rivelato il suo reale pensiero su alcuni protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Confrontandosi nel Tugurio con Pamela Petrarolo, Javier Martinez, Maria Teresa, Mattia e Stefania Orlando, Federico ha sganciato una vera e propria bordata contro Lorenzo Spolverato, tirando in ballo anche Shaila Gatta. Secondo il giovane chef e dj, il modello milanese sarebbe disposto a tutto pur di vincere il programma: "Lui è molto stratega. Se dovesse fare qualcosa per vendere Shaila pur di arrivare in finale lo farebbe subito. È disposto a tutto per il gioco".

Siamo sicuri che queste dichiarazioni non passeranno inosservate ad Alfonso Signorini, che non perderà occasione di mostrarle in diretta a Lorenzo. L'appuntamento con il Gf è per domani, giovedì 30 gennaio 2025, in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che i concorrenti a rischio eliminazione sono: Helena Prestes, Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Eva Grimaldi, Chiara Cainelli e Ilaria Galassi. Dopo Luca Calvani, chi uscirà?

