Grande Fratello, Shaila Gatta criticata da un'ex velina: "Non mi è piaciuto come si è comportata nella Casa"

L'ex velina di Striscia la Notizia, Ludovica Frasca, ha commentato il lungo percorso fatto dalla collega Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello a Pomeriggio 5 e non sono mancate le critiche.

La semifinale del Grande Fratello ha visto l'eliminazione inaspettata di Shaila Gatta, una delle protagoniste indiscusse dell'attuale edizione del reality show di Canale 5. L'ex velina di Striscia la Notizia ha perso al televoto contro Helena Prestes ed è stata costretta ad abbandonare il gioco a un passo dalla finalissima.

Shaila Gatta nel mirino di un'ex velina di Striscia la Notizia

Con grande sorpresa di tutti, Shaila Gatta è stata eliminata dal Grande Fratello a un passo dalla finale. Un’uscita di scena ingiusta per chi, come lei, ha dato un contributo significativo al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La ballerina campana, infatti, si è sempre messa in discussione, ha partecipato attivamente a ogni dinamica della Casa e ha sempre detto la sua, nel bene e nel male.

A commentare il percorso di Shaila al Gf ci hanno pensato diverse opinioniste di Pomeriggio 5: da Marina La Rosa ad Anna Pettinelli e Stefania Orlando fino a Ludovica Frasca. Interpellata da Myrta Merlino, l'ex velina di Striscia la Notizia ha rivelato di non aver apprezzato il comportamento "un po' too much" assunto dalla collega nella Casa più spiata d'Italia e sottolineato di non avere alcun rapporto di amicizia con lei:

Non è mia amica, non siamo amiche. Mi dispiace perché abbiamo fatto Striscia la Notizia, anche se non insieme, come me è un ex velina. Però io non avrei fatto proprio le stesse cose, non mi è piaciuto come si è comportata. Se è stata volgare? Un po’ too much. Mi piace questa definizione too much, sì, per me lo è stata. Io non mi sarei comportata come lei, mi spiace ma devo dire quello che penso.

Shaila pronta a lasciare Spolverato

Shaila Gatta è uscita dalla Casa del Grande Fratello, ma continua a stare al centro del gossip per la sua turbolenta storia d'amore con Lorenzo Spolverato. Pare, infatti, che la ballerina campana sia intenzionata a chiudere definitivamente con il modello milanese, forse consapevole che la relazione abbia penalizzato il suo percorso nel reality show di Canale 5.

A rivelarlo Biagio D’Anelli, che in un recente video pubblicato sui social, ha rivelato alcuni retroscena inediti sullo stato d'animo attuale di Shaila. Secondo quanto dichiarato dall’ex gieffino, l'ex velina di Striscia la Notizia avrebbe confessato a un suo amico di voler lasciare definitivamente Spolverato. Come reagirà il primo finalista del Gf che, al contrario, non perde occasione per parlare della sua amata ballerina e dedicarle dolci frasi d'amore nella Casa?

Per scoprirlo non ci resta che attendere la finale del Gf, che andrà in onda lunedì 31 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che al televoto ci sono Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, che si giocheranno l'ultimo posto da finalista. Chi avrà la meglio?

