Grande Fratello, Mattia Fumagalli a ruota libera su Lorenzo Spolverato, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma

News VIP

Mattia Fumagalli ha parlato del rapporto nato nella Casa del Grande Fratello con alcuni concorrenti ancora in gioco e rivelato il suo pensiero sul successo inaspettato di Zeudi Di Palma.

Si avvicina la finalissima del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 31 marzo 2025. Una serata davvero speciale in cui verrà proclamato il vincitore assoluto di questa lunga e tempestosa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Cinque i concorrenti in gara per la vittoria: Lorenzo Spolverato, Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Jessica Morlacchi e una tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli.

Mattia Fumagalli senza freni sui concorrenti del Gf

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello, un ex amato e simpatico concorrente ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua sulle dinamiche e i protagonisti di questa discussa edizione del reality show di Canale 5. Stiamo parlando di Mattia Fumagalli. Entrato in sordina, nel giro di pochissimo tempo e grazie alla sua spontaneità e schiettezza, il maestro di sci è riuscito a conquistare tutti, sia dentro che fuori la Casa più spiata d'Italia.

Intervistato da Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri a Casa Chi, Mattia ha commentato l'eliminazione inaspettata dal gioco di Shaila Gatta e rivelato il suo pensiero su alcuni concorrenti ancora in gioco come Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli, con i quali si è spesso reso protagonista di accese discussioni:

Io e Shaila non ci siamo manco salutati in studio. Lei non se lo aspettava proprio di uscire. Lorenzo non è male come persona, ma purtroppo è rimasto vittima del suo personaggio. Voleva fare tutto lui. Tutti erano stanchi, ma alcuni suoi atteggiamenti non sono giustificati. Di Chiara non mi piace l'ostentazione della figaggine, doveva fare sempre delle entrate teatrali come l'amica Shaila...se sei bella si vede anche se rimani in silenzio.

Leggi anche Zeudi contro Helena e Mariavittoria al Gf

Dopo aver parlato del suo rapporto turbolento con la Cainelli e commentato il comportamento "sopra le righe" di Spolverato nella Casa, Fumagalli ha detto la sua sul percorso della giovane finalista Zeudi Di Palma. A proposito delle voci che la vedono come la possibile vincitrice del Gf, l'ex simpatico gieffino ha dichiarato:

Il suo vantaggio? Lei era proprio dentro le dinamiche, una che diceva di mangiare pane e Gf...è stata brava nel cavalcare quei personaggi che il pubblico aveva nel cuore come Helena, Javier...con loro veniva giù lo studio.

La verità di Tommaso Franchi

Manca davvero poco alla finalissima del Grande Fratello. Lunedì 31 marzo 2025, infatti, andrà in onda l'ultima puntata della stagione del popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Chi, tra Lorenzo Spolverato, Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, trionferà?

Ricordiamo che Mariavittoria e Chiara si giocheranno l'ultimo posto in finale. Chi avrà la meglio? Nell'attesa, l'ex gieffino Tommaso Franchi ha deciso di vuotare il sacco e svelare i reali motivi che lo hanno spinto a smettere di seguire sui social alcuni concorrenti, incluso il conduttore Signorini. Ospite a Casa Chi, il giovane idraulico ha rivelato di aver scoperto tante cose una volta uscito dalla Casa e di essere rimasto profondamento deluso da Giglio:

Dentro la casa ci trovavamo bene. Quello che non sapevo era tutto quello che durante tutte queste settimane diceva di me alle spalle. Le cose uno le scopre quando esce, io ho tratto le mie conclusioni adesso che sono uscito.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.