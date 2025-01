Grande Fratello, Shaila Gatta contro Tommaso Franchi dopo la diretta: "Hai infierito in un momento difficile per Lorenzo"

News VIP

Delusa dal comportamento di Tommaso Franchi, Shaila Gatta decide di affrontarlo dopo la diretta del Grande Fratello per ricevere delle spiegazioni circa il rimprovero fatto a Lorenzo Spolverato durante le nomination.

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello. Dopo aver duramente criticato il comportamento assunto da Iago Garcia nei suoi confronti, la ballerina Shaila Gatta ha deciso di affrontare Tommaso Franchi per ricevere delle spiegazioni circa il rimprovero fatto a Lorenzo Spolverato durante le ultime nomination.

Tommaso rimprovera Lorenzo in diretta al Gf

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri giovedì 30 gennaio, Bernando Cherubini ha perso al televoto ed è stato costretto ad abbandonare la Casa. Tutti hanno salutato e accompagnato il fratello di Jovanotti alla porta. Tutti tranne Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che sono rimasti da soli in piscina.

Il mancato saluto di Lorenzo ha infastidito, e non poco, Tommaso Franchi, che ha deciso di rimproverarlo davanti a tutti in diretta. "Io posso capire come si sente, ma il fatto che non ha salutato una persona che ha vissuto con noi per due mesi l'ho trovata una grande mancanza di rispetto" ha sbottato il giovane idraulico toscano, spiazzando tutti i concorrenti della Casa, in particolar modo il modello milanese.

Leggi anche Censura per Shaila Gatta nella notte al Gf: ecco cosa è successo

Ma se in un primo momento Spolverato non ha risposto alla dura critica di Franchi, subito dopo la fine della puntata del reality show gli si è avvicinato affermando: "Ma tu sai che Bernardo mi ha mancato di rispetto? Non lo sai? E allora pensa prima di parlare". Furioso, Lorenzo si è allontanato e alzato la voce contro Iago Garcia: "Tu stai zitto, Cretino. Non capisci i momenti". A cercare di calmare gli animi ci ha pensato Maxime, che è intervenuto nella discussione invitando tutti ad abbassare i toni: "Ora basta, tutti basta per cortesia. Facciamo solo una figuraccia".

Shaila critica Tommaso

A prendere le difese di Lorenzo Spolverato ci ha pensato Shaila Gatta. Infastidita e delusa dal comportamento assunto da Tommaso Franchi in diretta al Grande Fratello, la ballerina campana ha deciso di affrontarlo e rivelargli di non aver affatto apprezzato il rimprovero che ha fatto al modello milanese durante le ultime nomination. A suo parere, reputandolo un vero amico, anziché esternare questo suo pensiero di fronte a tutti i presenti, avrebbe dovuto parlargli in separata sede per evitare di creare ulteriori tensioni: "Quante cose potevi dire e non le hai mai dette? Proprio oggi era il momento di farlo? Hai infierito in un momento difficile".

"Voi la vedete come una cosa negativa, io la vedevo come una cosa positiva" ha prontamente replicato Tommaso spiegando il motivo che lo ha spinto a criticare Lorenzo proprio in diretta "Per me è una mancanza di rispetto". Le parole del fidanzato di Mariavittoria Minghetti, però, hanno fatto innervosire ancora di più Shaila, che lo ha invitato a riflettere sull'errore commesso: "Qui dentro, prima del gioco, ci siamo noi. Il tuo pensiero è valido, ma c'è la tutela degli amici. È l'ultima cosa che si aspettava da un amico". I due concorrenti riusciranno a chiarire questa incomprensione o il modello deciderà di allontanare l'idraulico dalla sua fedele cerchia di amici?

Ricordiamo che questa settimana i concorrenti al televoto, e che quindi rischiano l'eliminazione dal gioco, sono Zeudi Di Palma, Giglio, Emanuele Fiori, Iago Garcia, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi. L'appuntamento con il reality show di Alfonso Signorini è per lunedì 3 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.