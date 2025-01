Grande Fratello, Shaila Gatta viene censurata dalla regia nella notte: ecco perché

News VIP

Dopo aver criticato il comportamento di Iago Garcia e Tommaso Franchi, Shaila Gatta ha cercato di rassicurare il suo amato Lorenzo Spolverato, facendo però scattare la censura con una frase fuori luogo.

La puntata di ieri del Grande Fratello, che ha visto l'eliminazione dal gioco di Bernardo Cherubini, è stata davvero tosta per Lorenzo Spolverato. A prendere le parti del milanese, ovviamente, c'è sempre stata Shaila Gatta, che subito dopo la diretta si è scagliata prima contro Iago Garcia e poi contro Tommaso Franchi.

Shaila contro Iago

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri giovedì 30 gennaio, Lorenzo Spolverato si è duramente scontrato con Iago Garcia ed è stato poi ripreso in diretta anche dal suo amico Tommaso Franchi. Se l'attore spagnolo l'ha criticato e accusato di avere un comportamento sbagliato nella Casa, il giovane idraulico lo ha criticato per il mancato saluto a Bernardo Cherubini.

Il comportamento di Tommaso ha spiazzato e deluso Shaila Gatta che, parlando con Chiara Cainelli dopo la diretta, ha sottolineato la poco sensibilità del gieffino: "Io non lo avrei mai fatto con lui". Secondo l'ex velina di Striscia la Notizia, l'idraulico avrebbe dovuto scegliere un'occasione più opportuna per puntare il dito contro Lorenzo. Chiuso il capitolo Franchi, la ballerina ha commentato i duri battibecchi con Iago.

"Le persone si rivelano col tempo" ha affermato Chiara, consigliando a Shaila di stare tranquilla e di continuare a comportarsi come sta facendo e, se necessario, lasciare stare Iago. Secondo la nuova fiamma di Alfonso D'Apice, l'attore spagnolo cerca continuamente lo scontro, essendo sempre molto attento a tutto ciò che succede nella Casa: "Stagli lontano e basta, perché una persona che sbaglia in questo modo sbaglierà ancora". "Menomale che mi sono scelta altri amici" ha concluso la ballerina campana.

Shaila censurata nella notte al Gf

Non contenta, Shaila Gatta ha continuato il suo sfogo contro alcuni concorrenti del Grande Fratello in piena notte. Durante una conversazione con Lorenzo Spolverato, però, è scattata la censura per una sua frase fuori luogo. Tutto è successo quando il modello milanese è tornato all'attacco contro Helena Prestes e Iago Garcia, rivelando che il suo obiettivo è quello di non far arrivare in finale certe persone: "Sono arrabbiato, la mia vittoria è non far arrivare e sottolineo non far arrivare in finale delle persone".

Shaila ha cercato di calmare Lorenzo, ancora scosso dalla puntata, smontando i due concorrenti: "Ma non lo vedi che fanno ridere? Iago è un pupazzo. Io non gli parlo, non gli regalo la mia luce, perché lui non ha luce, è una nube grigia". Non solo. La ballerina ha continuato spiegandogli che sicuramente qualcuno dell’altro gruppo arriverà in finale e che potrà anche vincere, ma dovrà abituarsi a queste situazioni perché potrebbe viverle anche sul lavoro.

"L’ingiustizia è già che certe persone sono qui dentro. E un domani sul set al cinema ti troverai qualcuno che è andato a letto con il regista, che è raccomandato e non sa recitare, ma che è lì perché ha dato la f**a e..." ha dichiarato la Gatta. Affermazioni che hanno provocato la reazione immediata della regia del reality show di Alfonso Signorini, che ha subito fatto scattare la censura togliendo l’audio. Una cosa è certa: nel bene e nel male, Shaila è sempre al centro delle dinamiche del Gf.

Ricordiamo che questa settimana i concorrenti al televoto, e che quindi rischiano l'eliminazione, sono Zeudi Di Palma, Giglio, Emanuele Fiori, Iago Garcia, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi. L'appuntamento con il reality show è per lunedì 3 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5.

