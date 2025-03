Grande Fratello, il papà di Giglio: "Jessica è la più sexy della Casa! Ecco cosa penso di Javier, Helena, Shaila e Lorenzo"

News VIP

Il papà di Giglio commenta i protagonisti e le dinamiche dell'attuale edizione del Grande Fratello: dalle segnalazioni su Yulia Bruschi, alle coppie nate nella Casa.

Luca Giglioli è uno dei protagonisti dell'attuale edizione del Grande Fratello. A commentare il suo percorso nella Casa ci ha pensato il papà di Giglio che, in un'intervista rilasciata a Giada Di Miceli, ha colto l'occasione per rivelare il suo pensiero sulle dinamiche e i protagonisti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Le confessioni del papà di Giglio sul cast del Gf

La finale del Grande Fratello è sempre più vicina. Tra i concorrenti ancora in corsa per la vittoria c'è Giglio. Ospite di una nuova puntata della trasmissione radiofonica Non succederà più su Radio Radio, il papà del concorrente ha deciso di rompere il silenzio e commentare la permanenza del figlio nella Casa più spiata d'Italia. Durante l'intervista, l'uomo ha colto l'occasione anche per dire la sua su Yulia Bruschi, che è stata recentemente paparazzata insieme al suo ex fidanzato:

Io sono concentrato su di lui, altre domande non me le pongo. Magari hanno un rapporto di amicizia o magari hanno qualcosa di più. Probabilmente se arrivano a Giglio queste foto sì, potrebbe arrabbiarsi ma l’ho sentito in televisione e mi è sembrato sicuro di quello che lui prova per lei e di quello che lei prova per lui. Se sono arrabbiato con Yulia? No, non sono mai entrato nella vita sentimentale di mio figlio [...] tra massimo 1 mese sapremo il tutto. Sono situazioni che sono nate in casi estremi, dentro una Casa. Poi quando escono tutto può cambiare.

Leggi anche Alfonso D'Apice contro Lorenzo Spolverato: il duro sfogo dopo la puntata!

Dopo aver chiarito la sua posizione nei confronti di Yulia, il papà di Luca ha commentato il cast dell'attuale edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. L'uomo ha svelato i nomi dei suoi preferiti e fatto dei complimenti inaspettati a Jessica Morlacchi. Non solo. Il signor Giglioli ha anche detto la sua sulle discusse coppie nate nella Casa e formate da Helena Prestes e Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta:

Mi piacciono Javier e Jessica. Probabilmente è la più sexy che sta lì dentro, sono sicuro di quello che dico perché ha certe espressioni, certe movenze, quando alza le gambe…molto carina. La coppia Javier ed Helena? Spero che vada bene, se lei si calma un pochino nel senso buono, potrebbe essere quella giusta. Sono stupendi e stanno benissimo. Lui mi piace tanto. Shaila e Lorenzo sono fatti l’uno per l’altro. Sicuramente fanno parlare di loro e anche tanto, ma è anche questo forse lo scopo del gioco. Insieme sono forti uguali come carattere e alla fine stanno bene insieme.

Si avvicina la finale del Gf

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri su Canale 5, è stata ricca di emozioni e colpi di scena. La produzione ha infatti dato il via alle doppie eliminazioni e a dover abbandonare la Casa più spiata d'Italia sono stati gli amatissimi Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli. Una grande "perdita" per i concorrenti, ma anche e soprattutto per il reality show visto che i due erano quelli che riuscivano a portare un pò di leggerezza e allegria nella Casa.

Non sono mancati gli scontri durante le consuete nomination. Il momento del meccanismo dei piramidali è stato infatti caratterizzato da accuse, confronti e frecciatine tra gli inquilini. Ad avere la peggio sono stati Chiara Cainelli, Federico Chimirri, Mariavittoria Minghetti e Stefania Orlando. Chi sarà costretto ad abbandonare il gioco a poche settimane dalla finalissima?

Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda giovedì 6 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che, al momento, gli unici finalisti sono Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.