Grande Fratello, duro scontro tra Stefania e Giglio nella notte: "Tira fuori chi sei invece di fare l'avvocato di Lorenzo"

Stefania Orlando e Giglio ai ferri corti al Grande Fratello: i due concorrenti si sono accusati reciprocamente su Nomination e coerenza subito dopo la diretta, senza riuscire a trovare un punto d'incontro.

Le Nomination dell'ultima puntata del Grande Fratello hanno stravolto gli equilibri della Casa e inasprito ulteriormente il rapporto tra Stefania Orlando e Giglio. I due concorrenti, infatti, si sono resi protagonisti di un'accesa discussione dopo la diretta in cui si sono accusati a vicenda, senza mai trovare un punto d'incontro.

Stefania e Giglio ai ferri corti

La discussione avuta durante le nomination con Stefania Orlando ha destabilizzato Giglio. Risentito per aver sentito dallo studio alcuni ex concorrenti appoggiare il pensiero della showgirl, il giovane parrucchiere si è lasciato andare a un duro sfogo con Jessica Morlacchi, in cui ha rivelato di essere infastidito dal fare "altezzoso" che, secondo lui, caratterizza la donna.

Una volta rientrato in Casa, Giglio si è scagliato contro Stefania, accusandola di non avere sensibilità. Infastidita dalla situazione e stanca di essere sempre accusata, la showgirl ha sbottato e l'ha invitato a mostrarsi per quello che è realmente: "Volete farmi passare come carnefice quando alla fine io non faccio niente meno di quello che hanno fatto tutti gli altri. Io sento delle clip su di me e non dico niente. Tira fuori chi è Giglio, invece di fare l'avvocato difensore di Lorenzo".

I due sono poi tornati a parlare delle dinamiche della Casa. Alla discussione si è aggiunta Chiara Cainelli che, nel tentativo di difendere l'amico, è stata subito stoppata da Stefania, che le ha chiesto di farsi da parte. "Se non ti interessa niente, non passare mentre parlo con Chiara a fare le battutine come un bambino di tre anni, perché se ci sei rimasto male, pazienza" ha continuato la donna, stanca di un confronto che non porta mai a una conclusione. "Voi non vi rendete conto che sconfinate dal gioco all'offesa personale. Perché io sto dicendo che secondo me tu sei uno che non si espone, e non è un'offesa. Tu mi stai dicendo che sono insensibile e non ho umanità", ha aggiunto la showgirl sottolineando come i loro modi di affrontare le discussioni siano completamente diversi.

Non contento, Giglio è tornato all'attacco accusando Stefania di aver espresso il pensiero su di lui in Mystery Room solo ed esclusivamente per creare una dinamica e ottenere una clip. Dal suo canto, la donna ha cercato di chiarire la sua posizione rivelando di aver deciso di argomentare la sua scelta dopo essere stata nominata per la terza volta. Lo scontro si è chiuso con la donna che ha invitato il concorrente a imparare ad accettare le critiche. I due sono ai ferri corti!

Scontro tra Jessica, Mariavittoria e Lorenzo

Quello tra Stefania Orlando e Giglio non è stato l'unico scontro scoppiato nella Casa dopo la puntata del Grande Fratello. Anche Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti, infatti, si sono rese protagoniste di un duro confronto con il finalista Lorenzo Spolverato.

Curioso di sapere chi abbia rivelato a Mariavittoria il suo intento di creare la famosa ship con Lele, Lorenzo l'ha accusata di non essere stata una buona amica per non aver subito riportato la voce a Shaila Gatta. A prendere le difese della dottoressa è arrivata Jessica: "Non te lo vuole dire per cui non chiedere. Non mettiamo in mezzo anche altre persone". Infastidito, il modello milanese ha chiesto alla romana di mettersi da parte perché la questione non la riguarda. "Faccio come fate voi, è bello?" ha prontamente replicato la finalista riferendosi al fatto che è tipico dell'atteggiamento del gruppetto formato da Shaila, Chiara e Zeudi, controbattere tutti insieme e non lasciar parlare la persona con cui si confrontano.

Mariavittoria ha cercato di stemperare la situazione, ma Jessica e Lorenzo hanno continuato a punzecchiarsi. "Ti mancano Pulcinella e Arlecchino, poi hai finito le maschere, Lollo", ha commentato ironicamente la concorrente romana infastidita dal comportamento assunto dal ragazzo. Riusciranno i tre concorrenti a trovare un equilibrio nei prossimi giorni? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show, che andrà in onda giovedì 13 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

