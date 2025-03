Grande Fratello, Chiara Cainelli ancora contro Javier Martinez: "Mi da proprio fastidio, Alfonso l'ha sempre difeso"

News VIP

La discussa concorrente del Grande Fratello, Chiara Cainelli, si è lasciata andare a un sfogo con alcuni suoi compagni di avventura, criticando duramente i comportamenti assunti da Javier Martinez nei suoi confronti.

Domani, lunedì 3 marzo 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Tra le concorrenti al televoto anche Chiara Cainelli che, dopo aver trascorso qualche ora fuori dalla Casa, è tornata all'attacco contro Javier Martinez.

Chiara infastidita da Javier al Gf

A sorpresa il Grande Fratello ha deciso di concedere ai suoi inquilini un'altra giornata particolare fuori dalla Casa più spiata d'Italia. La giornata di svago, però, è finita nel peggiore dei modi visto che sono scoppiate diverse e accese discussioni. Da una parte Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Helena Prestes e dall'altra Javier Martinez e Chiara Cainelli.

Una volta tornati in Casa, Giglio e Chiara hanno parlato di quanto successo con Javier Martinez fuori dalla Casa del Gf. Stando alle loro parole, la ragazza sembra aver discusso animatamente con il concorrente argentino circa la propria relazione con Alfonso D'Apice. "Con me ha sempre fatto battute perché con me non riesce a confrontarsi" ha dichiarato la trentina, raccontando di aver sempre avvertito una certa difficoltà nel relazionarsi con il fidanzato di Helena "Mi da proprio fastidio, Alfonso l'ha sempre difeso, sempre".

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Chiara, che non è riuscita a trattenere le lacrime, Giglio è intervenuto per cercarle di dare dei preziosi consigli. Non solo. Il giovane parrucchiere ha invitato la concorrente trentina a riprovarci con toni pacificatori e capire quali fossero i pensieri e le perplessità di Javier, di modo da essere neutrali ed evitare ulteriori discussioni: "Parlaci quando sei più calma". La fidanzata di Alfonso ascolterà i consigli del suo compagno di gioco? Ma soprattutto, Martinez accetterà un confronto?

Shaila e Lorenzo al punto di non ritorno

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello tra Shaila e Lorenzo sembra essere arrivata a un punto di rottura: troppe le incomprensioni e le differenze a partire dal modo di esprimere la propria personalità. Il sentimento che li lega è ancora molto forte, ma le incompatibilità caratteriali sono troppe per essere ignorate.

"Il punto cruciale è che tu non eri te stessa a causa mia" ha dichiarato Lorenzo con lucidità, non accettando di incidere così tanto su Shaila. L'ex velina di Striscia la Notizia, dal suo canto, è convinta che la rottura sia avvenuta nel momento in cui, una sera, non ha accettato di dormire con lui. Ricordando quell'episodio e la reazione di lui, la giovane si è resa conto che tra loro non c'è dialogo: "Alle mie insicurezze, alla mia persona, non ci hai badato". Dopo aver ripercorso alcune situazioni critiche della loro relazione, il primo finalista del reality show ci ha tenuto a ringraziare la ballerina per averlo aiutato a migliorarsi, forse per questo si sente così legato a lei. La soluzione, per l'inquilina, è quella di rimanere amici.

Nonostante le incomprensioni, i due discussi concorrenti dell'attuale edizione del Gf non hanno potuto fare a meno di sottolineare il bene che si vogliono ancora. Per loro non sarà facile ritrovare un equilibrio all'interno della Casa, ma dovranno provarci. "Rimani importante per me" ha ammesso lui, riconoscendo di provare un senso di vuoto. "L'amore sparisce dopo troppo tempo" ha concluso lei.

