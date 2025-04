Grande Fratello, Alfonso Signorini sorprende: "Io tifavo per Mariavittoria! Shaila e Lorenzo? Ho fatto di tutto per..."

News VIP

Alfonso Signorini vuota il sacco dopo il Grande Fratello: il conduttore svela chi era il suo concorrente preferito e se sapeva della scelta di Shaila Gatta di voler lasciare Lorenzo Spolverato durante la finale.

Il Grande Fratello si è conclusa lo scorso lunedì 31 marzo 2025 con la vittoria di Jessica Morlacchi. A fare un bilancio di questa lunga e discussa edizione ci ha pensato il conduttore Alfonso Signorini che, in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato il nome della sua concorrente preferita.

La verità di Alfonso Signorini

Jessica Morlacchi è la vincitrice della 18esima edizione del Grande Fratello. Un’edizione davvero turbolenta, ricca di polemiche, ascolti decisamente bassi e fandom tossici, che è stata commentata anche da Alfonso Signorini. A distanza di una settimana dalla finalissima, il conduttore ha rilasciato una lunga intervista al settimanale di Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha svelato il nome del suo concorrente preferito, sorprendendo tutti:

Io tifavo per Mariavittoria perché è simile a me. Lei è un po’ folle, si innervosisce, sbotta e il giorno dopo si “resetta”. Mi piacevano il suo modo di fare e la sua personalità. Jessica, nella sua semplicità, è la vincitrice della porta accanto, insicura, un po’ malinconica, che cerca l’anima gemella. In fondo è un po’ come ancora crede nell’amore e nel sogno. È chiaro che Helena è stata la protagonista indiscussa del programma, ma lei il suo “GF” l’ha vinto trovando l’amore con Javier.

Proprio durante la finale del Gf è arrivato il colpo di scena: la ballerina Shaila Gatta ha deciso di rientrare nella Casa e chiudere definitivamente la storia d'amore con Lorenzo Spolverato. A tal proposito, Signorini, che ha rivelato di volersi prendere un periodo di pausa, ha ammesso che sapeva che l'ex velina di Striscia la Notizia avrebbe voluto un confronto con il discusso concorrente milanese perché decisa a dirgli addio per sempre:

Sapevo che voleva un confronto, ho fatto di tutto per darle con lei prima della diretta la possibilità di capire che sarebbe stato un gesto clamoroso, ma lei era decisa. Non si sentiva più amata, ha voluto chiudere lì.

Lorenzo Spolverato rompe il silenzio sulla rottura con Shaila Gatta

La rottura inaspettata tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, avvenuta in diretta durante la puntata finale del Grande Fratello, continua a essere argomento di discussione. Se il modello milanese aveva preferito non parlare della sua attuale situazione sentimentale, nelle ultime ore ha deciso di rompere il silenzio sui social e chiarire la sua posizione nei confronti dell'ex velina di Striscia la Notizia.

"A una settimana dall’uscita dalla casa, prendendomi il giusto tempo da dedicare a famiglia e affetti, mi sembra corretto informarvi sulla situazione e il perché del mio silenzio che non è né punitivo né segreto" ha esordito così Spolverato sui social per poi rivelare di essere ancora in fase di elaborazione della rottura con Shaila "Sto metabolizzando una delusione importante. Nel rispetto dei miei sentimenti e per la relazione che c’è stata, non ho intenzione di aggravare ulteriormente la situazione [...] scelgo di non farmi influenzare ma di pensare e agire sempre con la mia testa e il mio cuore".

Se Lorenzo, nonostante la delusione, sta continuando ad andare avanti con il sorriso, Shaila non sta attraversando un periodo facile. Lo ha confidato sui social, dove ha postato una foto che la ritrae mentre si pesa sulla bilancia: "Non ho perso solo chili, ho perso pezzi di me". Dopo la partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, infatti, la ballerina è finita nel mirino dei numerosi fan del finalista "Le parole fanno più male di quanto si possa immaginare. Non sapete cosa c’è dietro a un corpo che cambia, a una scelta, a un silenzio, a un sorriso forzato". Gli Shailenzo sono ormai un lontano ricordo.

