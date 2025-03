Grande Fratello, Shaila furiosa contro Lorenzo nella notte: "Io sono troppo forte e mi merito di stare qua" (VIDEO)

News VIP

È guerra nella Casa del Grande Fratello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato! Ecco cosa è successo tra i due discussi concorrenti subito dopo l'ultima puntata del reality show di Canale 5.

Gli Shailenzo sono ormai un lontano ricordo! Dopo essersi duramente scontrata nell'ultima puntata del Grande Fratello con Lorenzo Spolverato, infatti, Shaila Gatta si è lasciata andare a un duro sfogo con Zeudi Di Palma in cui si è scagliata furiosa contro il suo ex fidanzato.

Duro sfogo di Shaila Gatta contro Lorenzo Spolverato

L'ultima puntata del Grande Fratello, che ha visto l'eliminazione inaspettata di Tommaso Franchi, ha stravolto gli equilibri nella Casa. Subito dopo la diretta, infatti, Zeudi Di Palma è letteralmente crollata dopo le accuse ricevute in diretta dai suoi compagni di gioco, Javier Martinez ha deciso di prendere le distanze da Helena Prestes e Shaila Gatta ha duramente attaccato e criticato Lorenzo Spolverato.

Dopo aver raggiunto Zeudi, in preda a una crisi di pianto, Shaila si è lasciata andare a un duro sfogo contro Spolverato. Senza troppi giri di parole e visibilmente alterata, l'ex velina di Striscia la Notizia ha puntato il dito contro il suo ex fidanzato accusandolo di essere un grandissimo giocatore e di averla usata per tutti questi mesi:

Leggi anche Alfonso Signorini parla dei fandom tossici dei concorrenti del Gf

Ho amato un grande giocatore, un grande calcolatore...Purtroppo non cambierà mai, a 30 anni non si cambia, diventerà un narcisista. Io sono troppo forte e perciò mi merito di stare qua, ho subito tanto e ho sempre difeso l’amore. Ho litigato con mezza casa per lui. Litigare con Helena spettava a lui, non a me. Non era amore, ma egoismo. Chi mi ama mi parla e si mette in discussione e fa un passo indietro rispetto al suo ego. Lui ama le luci. È un incoerente. Il bonus che ha avuto in questa edizione sono stato io!

Signorini contro Beatrice Luzzi

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 17 marzo 2025, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono resi protagonisti di un duro faccia a faccia in diretta in cui sono volate accuse e offese. Sul finire dello scontro tra i due concorrenti, Alfonso Signorini ha invitato al centro dello studio Stefania Orlando, che ha ribadito il suo pensiero sulla ballerina.

A difendere Shaila ci ha pensato Beatrice Luzzi: "Sappi Shaila che sotto il post di Stefania ci sono decine e decine di commenti iper negativi, quindi stai tranquilla e non rinnegare il tuo percorso". L'intervento dell'opinionista, che ha riportato delle informazioni dall'esterno, ha però fatto infuriare Signorini, che l'ha duramente ripresa in diretta: "Noi abbiamo letto il post di Stefania perché è una ex concorrente che ha mosso una critica. Tu, nelle vesti di opinionista, non devi rivelare i tipi di commenti che ci sono. Questo non è relativo all’argomento. Sarà importante, ma per regolamento non si può fare".

La posizione della Luzzi si fa sempre più critica. Chissà se verrà riconfermata per la prossima edizione del reality show? L'appuntamento con la semifinale del Gf è per lunedì 24 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. I concorrenti al televoto per l'eliminazione sono Helena Prestes, Giglio e Chiara Cainelli.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.