Grande Fratello, Alfonso Signorini parla dei fandom tossici (in particolare quello di Zeudi Di Palma)

Nell'ultimo episodio Boom, il nuovo show ideato da Alfonso Signorini, il conduttore del Grande Fratello, ha affrontato lo spigoloso argomento dei fandom, cosi detti "tossici" che oltre a shierarsi contro questo o l'altro concorrente con ferocia, manipolizzano i televoti e ora stanno minacciando la giornalista Grazia Sambruna.

Grande Fratello, Alfonso Signorini spiazza: "Come mai Zeudi Di Palma ha tutto questo seguito?

Ma facciamo un passo indietro. Mai come in questa edizione del Grande Fratello, i fandom stanno dominando gli esiti dei televoti, parliamo di centinaia di migliaia di account anche dall'estero con metodo VPN e bot che sta cambiando del tutto il reality le dinamiche del programma e le sorti dei concorrenti. Sul web si è creato un movimento, quello delle Zelena che inizialmente sostenava la coppia formata da Helena Preste e Zeudi Di Palma, salvo poi concentrarsi solo su quest'ultima e fare una sorta di crociata contro la modella brasiliana. Zeudi, al televoto, trionfa con percentuali mai registrate prima e lo stesso fandom premia anche le sue "alleate", basti pensare a Chiara Cainelli che nella puntata di lunedì 10 marzo, in occasione delle votazioni per la Finale, non aveva raggiunto neppure l'1% mentre nell'ultimo televoto ha trionfato con il 58%.

Si evidenza una certa tossicità anche solo nell'esporre semplici considerazioni sull'ex Miss Italia. Nella fattispecie, la giornalista Sambruna ha affrontato l'argomento proprio con il conduttore, denunciando che pende sulla sua testa una sorta di "taglia" internazionale perché si è inimincata il suddetto fandom (che da un ship di una storia d'amore è diventato una guerra contro tutti quelli che non vanno d'accordo con Zeudi o esprimono giudizi negativi su di lei)

"Io boccio i fandom tossici del Grande Fratello. - ha dichiarato Grazia Sambruna - Non so se hai visto quello che è successo in questo weekend, hanno messo una taglia internazionale sul mio profilo, invitando in tantissime lingue del mondo a segnalare il mio profilo X e anche quello di tantissime persone non solamente il mio, in portoghese, in italiano, in inglese, in tutte le lingue per farmelo chiudere, per mettermi a tacere. Chi ha fatto questa cosa? In particolare i fan, il fandom di Zeudi Di Palma, di questa concorrente del Grande Fratello"

"Una domanda scusa, ma questa Zeudi di Palma che quando è entrata nessuno sapeva chi fosse, io stesso che faccio questo lavoro da 40 anni non sapevo chi fosse, e come fa ad avere tutto questo seguito?" ha chiesto Alfonso alla giornalista, che ha replicato:

"Alfonso questa è una bellissima domanda che se fossi al Grande Fratello o in Mediaset io mi porrei.. perché è curioso, è bizzarro questo seguito internazionale questi fandom sono molto aggressivi, minacciosi intimidatori, semplicemente se uno critica Zeudi Di Palma non ha diritto di parola, nel loro modo di vedere e questo rovina il gioco e forse anche il televoto e la trasmissione per tutti i telespettatori"

A #Boom boccio i fandom tössici del #GrandeFratello,in particolare quelli di #ZeudiDiPalma: minacciano e silenziano chi la critica. #AlfonsoSignorini: “Ma chi è Z?Perché ha seguito internazionale?!” - “Questa è davvero una domanda che il GF e #Mediaset dovrebbero porsi,Alfonso”🤔 pic.twitter.com/s9uf9ghJkd — GraceSomehow (@LaSambruna) March 17, 2025

Sulla questione Signorini si era già esposto parlando della possibilità di rimettere il televoto a pagamento di cui sarebbe il primo fautore

