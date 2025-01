Grande Fratello, Shaila e Mariavittoria criticano Zeudi: "Le piace Javier, ma ha dovuto prendere una posizione" (VIDEO)

News VIP

Zeudi Di Palma finisce nel mirino di Shaila Gatta al Grande Fratello. La ballerina pensa che l'ex Miss Italia non sia del tutto sincera ed esterna le sue perplessità a Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli.

Dopo essersi duramente scontrata in diretta con Stefania Orlando, Shaila Gatta ha puntato il dito contro Zeudi Di Palma. Il motivo? Alla discussa concorrente del Grande Fratello non è per niente piaciuto il comportamento ambiguo assunto dall'ex Miss Italia nei confronti di Helena Prestes e Javier Martinez.

Zeudi Di Palma nel mirino di Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 23 gennaio 2025 su Canale 5, Alfonso Signorini ha mostrato a Helena Prestes le immagini dell'avvicinamento pericoloso tra Javier Martinez e Zeudi Di Palma. Interpellata dal conduttore, però, l'ex Miss Italia è tornata sui suoi passi, confessando di essere interessata solo alla modella brasiliana, nonostante la bella intesa nata con il pallavolista argentino.

La scelta di Zeudi non sembra aver convinto alcuni concorrenti della Casa. Tra tutti, Shaila Gatta ha esternato tutti i suoi dubbi, ammettendo di non aver compreso affatto l'atteggiamento della sua coinquilina, soprattutto dopo aver visto le ultime clip in diretta circa il suo avvicinamento all'argentino. La ballerina è infatti convinta che l'ex Miss Italia sia interessata a Javier e che, allo stesso tempo, abbia rispolverato l'interesse per Helena solo dopo l'arrivo dell'aereo #Zelena:

Le ho detto di prendersi il beneficio del dubbio. Lei e Javier si piacciono. Che stai a fare con una persona che ha detto che non ti vuole? Se metti in primo piano te stessa non stai con Helena, stai da sola. Ma chi ci crede che Helena è innamorata?! Scegli te stessa o continua con Javier...io non le credo.

A farle eco Mariavittoria, che si è detta d'accordo con Shaila. La fidanzata di Tommaso Franchi è certa del fatto che Zeudi si sia esposta in puntata verso Helena solo perché pensava che fosse la scelta più giusta da prendere: "È palese che le piace anche Javier. Non è sicura. Ha dovuto prendere una posizione in puntata". Secondo la ballerina, la giovane modella non è sincera con se stessa e si sta muovendo solo in base a ciò che le sembra più conveniente.

Stefania Orlando furiosa con Shaila Gatta

La 25sima puntata del Grande Fratello sembra aver provocato non pochi malcontenti. Infastidita per quanto accaduto in diretta, Stefania Orlando si è lasciata andare a un duro sfogo con Helena Prestes in cui è tornata a criticare Shaila Gatta. La showgirl ha confessato di esserci rimasta molto male per l'atteggiamento assunto dalla ballerina nei suoi confronti, soprattutto perché - oltre ad averla accusata - si è permessa di giudicare la fine del suo matrimonio: "La mia vita la deve lasciare fuori. Mi deve chiedere scusa. Dall'alto della sua arroganza, pretende di dare lezioni di vita a me".

Sfogo che ha provocato la reazione di Helena, che ha cercato di tranquillizzarla complimentandosi con lei per aver affrontato la situazione con coraggio e determinazione. Certa del fatto che non si lascerà abbattere da quanto accaduto con la fidanzata di Lorenzo Spolverato, la modella brasiliana le ha consigliato di proseguire il suo percorso nel reality show condotto da Alfonso Signorini con la sua schiettezza e ironia. Ci riuscirà?

Ricordiamo che sia Shaila che Stefania questa settimana sono al televoto per l'eliminazione insieme ad Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani e Iago Garcia. Chi uscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda lunedì 27 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5.

