Grande Fratello, ex amato gieffino contro Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: "Continue mancanze di educazione"

L'ex amato concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, Sergio D'Ottavi, ha commentato la storia nata nella Casa tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, criticando duramente il loro atteggiamento decisamente sopra le righe.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta continuano a stare al centro delle critiche. A dire la sua è arrivato l'ex amato gieffino Sergio D'Ottavi che, ospite a 361 Lounge, ha duramente criticato l'atteggiamento "irrispettoso e sopra le righe" assunto dai due giovani concorrenti nella Casa del Grande Fratello.

Le critiche di Sergio D'Ottavi

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua a dividere sia il pubblico che i loro stessi coinquilini. Anche nella puntata di ieri, Stefania Orlando non ha perso l'occasione di criticare i comportamenti piuttosto teatrali ed esuberanti, ritenendoli finti e costruiti al fine di ottenere consensi. La showgirl è infatti convinta che i due si siano messi insieme solo ed esclusivamente per andare avanti nel gioco.

A dire la sua sugli Shailenzo, che questa settimana sono finiti insieme al televoto per l'eliminazione, ci hanno pensato due ex amatissimi protagonisti della passata edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Stiamo parlando di Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi che, ospiti nel format 361 Lounge, non hanno risparmato dure critiche nei confronti della giovane coppia.

Il primo a prendere la parola è stato Sergio che ha commentato l'ultima violenta litigata scoppiata nella Casa tra Shaila e Lorenzo. Senza mezzi termini, l'ex concorrente del reality show di Canale 5 ha sottolineato come i loro comportamenti siano davvero eccessivi e frutto di un puro esibizionismo:

Lui sbrocca anche contro il GF, si toglie il microfono, ha continue mancanze di educazione. Poi ha avuto quella orrenda lite con Shaila. Quello è esibizionismo allo stato puro ed è evidente. Degrado, ignoranza, povertà d’animo, mancanza di stile, maleducazione e potrei andare avanti. Ho un vocabolario pieno di parole per descriverli. Shaila è succube, le sue sono più reazioni perché è esasperata. Che poi anche lei pecchi di stile e tante altre cose è ovvio.

A fargli eco Greta. L'ex volto di Temptation Island e del Grande Fratello, è stata più moderata, ma ha comunque sottolineato di pensarla esattamente come il suo fidanzato. A differenza del romano, però, la ragazza ha analizzato il rapporto di coppia: "È evidente che non vanno d’accordo. Loro due sono uguali. C’è un limite oltre il quale non si deve andare. Loro i limiti non li conoscono e soprattutto non sono a casa loro e non se lo ricordano".

Shaila Gatta al centro delle critiche

Shaila Gatta è finita al centro delle critiche dopo il confronto in diretta con Stefania Orlando. Dopo essersi punzecchiate per diversi giorni nella Casa, le due concorrenti del Grande Fratello si sono rese protagoniste di un duro confronto in Mistery. Davanti alla showgirl, che si è limitata a esprimere la sua opinione sugli Shailenzo, l'ex velina di Striscia la Notizia ha sferrato un colpo basso alla sua compagna di gioco andando a riprendere il suo matrimonio finito male.

Una vera e propria caduta di stile, che è stata seguita da un tentativo poco credibile di rimediare. "Scusa, non volevo intendere quello" ha affermato Shaila. Il comportamento della giovane ballerina non è per niente piaciuto ai fan del programma, che l'hanno duramente criticata e accusata di aver esagerato.

"Siamo caduti in basso" si legge sui social "Vergogna, che frase aberrante, ma come si permette?". Ricordiamo che Shaila è attualmente al televoto per l'eliminazione insieme a Stefania, Amanda Lecciso, Luca Calvani, Lorenzo Spolverato e Iago Garcia. L'appuntamento con il Gf è per lunedì 27 gennaio 2024 in prima serata su Canale 5.

