Grande Fratello, Shaila e Lorenzo sotto accusa nella Casa: "Vogliono dipingere gli altri in una maniera che fa comodo a loro"

Gli Shailenzo ancora al centro delle critiche nella Casa del Grande Fratello. Helena, Luca, Stefania e Amanda criticano duramente il comportamento assunto da Shaila Gatta e Lorenzo Spoverato.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono tra i protagonisti più chiacchierati e discussi dell'attuale edizione del Grande Fratello. Il loro comportamento sopra le righe e delle volte irrispettoso, però, sembra aver stancato parecchi concorrenti ancora in gioco nella Casa, che li hanno duramente criticati.

Gieffini contro Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono finiti nel mirino di alcuni concorrenti del Grande Fratello. A poche ore dalla nuova puntata del reality show, che andrà in onda stasera su Canale 5, Helena Prestes insieme a Luca Calvani, Stefania Orlando e Amanda Lecciso hanno infatti evidenziato tensioni e giudizi negativi sul loro comportamento assunto nella Casa.

Secondo Helena, Shaila e Lorenzo sono molto ambiziosi e tendono a diventare cattivi perché sembrano avere il bisogno di schiacciare gli altri per farsi notare e andare avanti nel gioco. A farle eco Amanda, che li ha accusati di essere anche molto scorretti: "Vogliono dipingere gli altri in una maniera che fa comodo a loro: è questa la cosa insopportabile". Dopo aver riportato alcuni esempi concreti di accuse che le sono state rivolte dalla giovane coppia, come il fatto di non avere personalità, la concorrente leccese non ha nascosto i suoi dubbi e perplessità sulla strategia messa in atto dai due che potrebbe rivelarsi dannosa per la loro immagine: "È bene uscire da qui ed essere stimati come persone".

Anche Stefania sembra avere le idee molto chiare su Shaila e Lorenzo: "Ormai sono immersi dentro il gioco, non hanno scrupoli, non si preoccupano nemmeno di quello che comunicano!". L'ex Vippona della quinta e indimenticabile edizione del Gf ha poi raccontato di aver avuto un confronto con l'ex velina di Striscia la Notizia, ma di non aver creduto alle sue scuse. Un pensiero che ha messo d'accordo Amanda. Secondo la concorrente leccese, se le scuse fossero state vere e sincere, ci sarebbe stato un cambiamento: "Non c'è mai stato, c'è un peggioramento. Quindi, se mi dici scusa, non me lo dire, non mi serve". Ci sarà mai spazio per un chiarimento sincero, oppure le fratture nate nella Casa saranno destinate a diventare definitive?

Shaila e Bernardo a confronto

Dopo essersi scontrata con Stefania Orlando, Shaila Gatta si è confrontata con Bernardo Cherubini a causa di alcune scelte fatte e parole usate da lui. Durante il confronto, la discussa concorrente del Grande Fratello ha accusato l'uomo di essersi distaccato da lei per via di una discussione avuta con Lorenzo Spolverato.

Secondo Bernardo, invece, Shaila si è risentita perché lui ha scelto di schierarsi dalla parte di Javier nel corso dell'ultima diretta del reality show. Parole che hanno innervosito la giovane ballerina, che ci ha tenuto a sottolineare di non avere amici nella Casa, ma solo persone con cui si trova bene. "Qui dentro l'amicizia è una barzelletta" ha aggiunto la campana precisando di non essere interessata ai rapporti e discussioni riguardanti Lorenzo.

Cherubini ha tentato in tutti i modi di far capire alla Gatta il suo ragionamento, ma senza successo. I due concorrenti non sono riusciti a superare le loro divergenze e sono rimasti fermi su posizioni opposte. Ricordiamo che Shaila è al televoto per l'eliminazione insieme ad Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Luca Calvani, Iago Garcia e Lorenzo Spolverato. Chi uscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda stasera lunedì 27 gennaio su Canale 5.

