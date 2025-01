Grande Fratello, Helena Prestes punta il dito contro Zeudi Di Palma: "È furba! Ha un piano ben preciso, non mi fido più"

News VIP

Dopo aver visto l’avvicinamento di Zeudi Di Palma a Javier Martinez, Helena Prestes è completamente sbottata contro l'ex Miss Italia, accusandola di aver messo un atto una strategia al Grande Fratello.

Stasera, lunedì 27 gennaio 2025, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa, Helena Prestes si è scagliata inaspettatamente contro Zeudi Di Palma, accusandola di essersi avvicinata prima a lei e poi a Javier Martinez solo ed esclusivamente per ricevere consensi.

Helena contro Zeudi

Tempo di bilanci importanti e nuove consapevolezze per Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello. L'avvicinamento inaspettato di Zeudi Di Palma al pallavolista argentino Javier Martinez ha destabilizzato e indispettito la discussa concorrente brasiliana, che ha messo in dubbio la possibilità di fidarsi ancora di lei.

Parlando con Stefania Orlando e Amanda Lecciso, Helena ha puntato inaspettatamente il dito contro Zeudi, accusandola di essere una giocatrice molto furba. Come riportato da Biccy, secondo la modella brasiliana, l'ex Miss Italia avrebbe un piano in mente ben preciso per emergere nel reality show di Canale 5 e il suo interesse per lei non sarebbe per niente vero:

Leggi anche Ilaria Galassi spiazza e confessa di essere interessata a Iago Garcia

La sto sgamando. È entrata qua dicendo agli autori che le piaceva Javier, poi è venuta da me e addirittura dice che l’ho baciata. Io ero in un momento difficile, ma lei è venuta da me e mi ha baciata. Aveva tutto ben scritto nella testa. Questa è molto furba, nella sua testina ha il piano che vuole attuare. Io non le andrò contro, ma inizio a ritirarmi dopo quello che ho visto. Io sono una donna completa e non ho bisogno di nessuno. Questo gioco non lo gioco, vinco ritirandomi. Non ci credo al suo interesse per me. Fa un gioco sporco. E sa benissimo che facendo così lui inizierà a guardarla diversamente.

La delusione di Helena

Il comportamento ambiguo assunto da Zeudi Di Palma nella Casa del Grande Fratello ha profondamente deluso Helena Prestes, che credeva di aver trovato un'amica sincera e speciale. Dopo essersi sfogata con Amanda Lecciso e Stefania Orlando circa il suo rapporto con l'ex Miss Italia e Javier Martinez, l'amatissima modella brasiliana si è lasciata andare a un amaro sfogo con Luca Calvani in cui non è riuscita a trattenere le lacrime.

"A me non mi inganna più, te lo dico! Mi è molto chiaro quello che sta facendo qua. Non mi fido proprio" ha affermato Helena ribadendo di non riuscire più a fidarsi di Zeudi. Le accuse mosse dalla modella nei confronti dell'ex Miss Italia hanno provocato la reazione immediata di Luca, che ha cercato di farla ragionare: "Non credo sia così calcolatrice, è giovane". La Prestes, però, non ha voluto sentire giustificazioni: per lei Zeudi è molto furba e calcolatrice!

Come reagirà la giovane concorrente campana? Helena e Zeudi riusciranno a mantenere un buon rapporto nella Casa più spiata d'Italia? L'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è per stasera, lunedì 27 gennaio 2025, su Canale 5. I concorrenti al televoto sono Shaila Gatta, Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Luca Calvani, Lorenzo Spolverato e Iago Garcia. Chi uscirà?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.