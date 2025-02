Grande Fratello, Iago commenta l'ennesimo brutto gesto di Lorenzo Spolverato: "Ha iniziato a colpire il materasso..."

News VIP

Questa mattina, nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato si è reso protagonista di alcuni gesti che sono stati criticati da Iago Garcia e Stefania Orlando.

Nella Casa del Grande Fratello, continuano le liti tra Lorenzo e Shaila, protagonisti di accesi scontri negli ultimi giorni trascorsi nel reality. La coppia infatti sembra stia vivendo l'ennesima crisi e Spolverato appare sempre più teso e provato, soprattutto dalle dinamiche del gioco.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ​prende a calci il materasso e la sedia, le parole di Iago Garcia

Questa mattina, Iago Garcia, ha parlato con Stefania Orlando e Amanda Lecciso di alcuni atteggiamenti abbastanza discutibili di Lorenzo, durante l'ennesima discussione con Shaila. Sembra infatti che il modello milanese abbia preso a pugni il materasso e anche la porta. Anche la scorsa settimana Lorenzo aveva preso a calci una sedia ma le immagini non si sono viste e Signorini non ne ha parlato in puntata.

"Ho visto e sentito cose non belle. Mi ha lasciato di pietra la giustificazione di Jessica rispetto allo scatto di rabbia di Lorenzo. Sono rimasto proprio senza parole. Tu Stefania non l’hai visto quel suo attacco che ha avuto?! Ha iniziato a colpire il materasso con tutta la forza, davanti a Shaila. Poi se n’è andato e ha colpito la porta uscendo.

Iago ha parlato anche della giustificazione che ha dato Jessica in merito ai comportamenti di Lorenzo:

"La giustificazione è che non ha picchiato la donna. Dice che questi eccessi d’ira sono normali perché comunque lui non ha picchiato nessuna. Guarda, mi lascia di pietra la misura morale che abbiamo nei confronti di certi concorrenti. Io capisco che ci possa essere un rapporto di amicizia, ma sono davvero senza parole quando vedo e sento certe cose. Puoi avere un attacco d’ira in tutto il programma, forse due, ma uno ogni settimana non è normale“.

"Però quello è comunque un gesto che traumatizza una donna, non ci giriamo intorno. Io non c’ero e non l’ho visto ma da quello che sto sentendo. Non si può giustificare una cosa brutta dicendo ‘almeno non ha fatto una cosa peggiore’. Comunque non è un atteggiamento maturo e bello“ queste le parole di Stefania che ha quindi, contrariamente alla Morlacchi criticato gli atteggiamenti aggressivi del fidanzato di Shaila.

Quest'ultima, venuta a conoscenza delle critiche mosse da Iago, ha dichiarato:

"Sto Iago ma non può farsi i ca**i suoi? Ma che cavolo vuoi, ma chi l'ha chiamato, ma fatelo uscire che è inutile. Inutile, cattivo, giudicante presuntuoso e superficie. Voglio vedere lui quando litiga con le fidanzate come si comporta. Ma ti dico una cosa, ma queste scappano perciò è da solo. Mamma mia chi lo sopporta? Fa tutto il predicatore, ma tu sei insopportabile, autoritario. Ma veramente è aggrapparsi sul niente. Sul materasso ma dai ma sei ridicolo, ridicolo proprio a 50 anni stai inguaiato proprio".

