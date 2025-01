Grande Fratello, ex concorrente vuota il sacco su Helena Prestes e Lorenzo Spolverato e svela: "Questa edizione mi annoia"

News VIP

L'ex concorrente Jenny Urtis si sbilancia sulla nuova e discussa edizione del Grande Fratello rivelando il suo reale pensiero su Helena Prestes, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez.

Helena Prestes e Lorenzo Spolverato sono stati e continuano ad essere i protagonisti indiscussi dell'attuale edizione del Grande Fratello. A commentare il loro percorso nella Casa ci ha pensato Jenny Urtis che, in un'intervista rilasciata a Giada Di Miceli, ha svelato cosa ha penalizzato la modella brasiliana.

Le parole di Jenny Urtis su Helena Prestes e Lorenzo Spolverato

Manca pochissimo alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 20 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Jenny Urtis ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del programma radiofonico Non Succederà Più in cui ha commentato l'attuale edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini:

Io non sto guardando il Grande Fratello perché un po’ mi annoia, quest’anno è un mix di robe…Se mi chiedi i personaggi io non li conosco perché c’è un mix di vecchio e nuovo, un minestrone, quindi non mi sta prendendo. Visto che ormai ci sono stato anni fa manca la versione Jenny, dovrei andare là a svegliare un po’ Spolverato. Javier Martinez è molto bello ma preferisco Spolverato. Il Gf funziona con le coppie, ma non so quanto possano essere sincere…

Urtis ha ammesso di non seguire l'attuale edizione del Gf, ma di conoscere molto bene Helena Prestes, che è stata eliminata nel corso della ventiduesima puntata del reality show di Canale 5. A proposito della sua inaspettata eliminata dal gioco, l'ex concorrente ha svelato cosa, secondo lei, l'ha penalizzata:

Helena è una mia carissima amica, super carina. Helena è una persona molto diretta e questo la penalizza. Un po’ come Dayane Mello, infatti le assimilo molto come personaggi. Prima di entrare stava vedendo le persone papabili e aveva detto che Lorenzo era carino, io spingevo di più sull’idraulico.

Urtis ha poi parlato anche di Lorenzo Spolverato, che è finito al centro del gossip per il suo orientamento sessuale. Per chi non lo sapesse, il ‘guru della moda’ Saro Mattia Taranto nel corso dell'ultima diretta è entrato nella Casa rivelando di aver avuto un flirt con il modello milanese, attualmente fidanzato con Shaila Gatta:

Io non conosco Lorenzo personalmente. Milano è piccola e la gente parla. Hanno detto che è gay, per me non è vero, è super etero. Sicuramente ha fatto sto viaggio o è uscito con questa persona, ma penso che si sarà fatto abbagliare dalla vita a stelle e strisce non dal fatto che sia gay. Non so cosa c’è stato con il guru della moda, qualcosa potrebbe essere successo nei viaggi ma Spolverato non è gay. Lui è super etero, anzi mi candido!

Lorenzo e Shaila sotto accusa al Gf

La nuova puntata del Grande Fratello promette di essere scoppiettante, con un colpo di scena che potrebbe nuovamente cambiare le dinamiche del gioco e lasciare i concorrenti senza parole. Stasera, ben nove concorrenti sono a rischio eliminazione: Alfonso D'Apice, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Eva Grimaldi, Javier Martinez, Maxime, Pamela Petrarolo, Stefania Orlandi e Zeudi Di Palma. Chi uscirà?

Si tornerà sicuramente a parlare del rapporto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, definiti da Stefania Orlando come "un’associazione a vincere". L'amata Vippona ha accusato i due giovani concorrenti di avere atteggiamenti sempre esagerati e teatrali, sia nei litigi che nelle successive riconciliazioni. Le sue parole quindi potrebbero riaccendere ulteriori tensioni nella Casa.

