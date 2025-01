Grande Fratello, Shaila contro Stefania: "Io e Lorenzo siamo forti, non abbiamo bisogno di nessuno per essere illuminati"

News VIP

Subito dopo la puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta ha esternato il suo risentimento nei confronti di Stefania Orlando, non risparmiandole velenose frecciatine.

Il comportamento assunto da Stefania Orlando nella Casa continua ad indispettire Shaila Gatta, soprattutto dopo quanto accaduto nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello. Parlando con Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli, infatti, la ballerina non è riuscita a nascondere il suo risentimento nei confronti della showgirl.

Il risentimento di Shaila nei confronti di Stefania

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri su Canale 5, Stefania Orlando ha puntato il dito contro Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Interpellata da Alfonso Signorini, la concorrente ha ammesso di non credere fino in fondo al loro amore e che il loro rapporto sia costruito per puntare alla vittoria del reality show:

Quando sono entrata, credevo nella loro storia. Poi secondo me hanno detto restiamo insieme perché insieme facciamo una forza. Non credo nella genuinità di questa coppia. L’amore spero che non sia questo. Fate di tutto per farvi notare. Avete creato un grande fandom. Da soli non sareste forti ugualmente.

Le accuse mosse da Stefania non sono per niente piaciute a Shaila che, subito dopo la diretta, si è lasciata andare a un duro sfogo con Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice. Parlando con i due concorrenti, la giovane ballerina ha rivelato di non aver compreso le critiche ricevute e che la donna abbia messo in atto una vera e propria strategia:

Queste cose non ce le ha mai dette. È talmente chiaro che lei sta facendo il suo gioco. Se pensi che recito e sono finta, come fai a stimarmi come donna? Tutti vogliamo arrivare alla fine, ma io ho vinto lo stesso. Non ho bisogno di Lorenzo e lui non ha bisogno di me. Siete voi che avete paura della coppia. Abbiamo due personalità forti e non abbiamo bisogno della luce degli altri per essere illuminati.

Shaila Gatta contro i ripescaggi

L'ultima puntata del Grande Fratello non è stata per niente facile per Shaila Gatta, che ha scoperto del possibile ritorno nella Casa di Helena Prestes. Per chi non lo sapesse, il pubblico di Canale 5 ha scelto di far rientrare in gioco sei ex concorrenti tra cui la modella brasiliana. Una notizia che ha letteralmente scosso e destabilizzato sia la ballerina che Lorenzo Spolverato.

"Mi fa pensare che persone che hanno ricevuto punizioni o che si sono ritirati possono avere l’opportunità di rientrare. E mi riferisco anche a Jessica. Che punizione è se poi ti danno l’opportunità di rientrare? C’è poi da mettere in conto che questi qua conoscono tutto ciò che è successo fuori. Non è giusto!" ha sbottato Shaila, sollevando dubbi sulla correttezza del meccanismo di ripescaggio e sulle implicazioni per le dinamiche del gioco.

Secondo la giovane coppia del Gf, Helena sarebbe stata votata per essere eliminata dopo un serio provvedimento disciplinare, dunque permetterle di tornare in casa sarebbe andare contro la volontà del pubblico. Quello che però Shaila e Lorenzo non sanno è che fuori lei è amatissima e che tutto questo caos è stato creato proprio dai numerosissimi fan del reality e della modella brasiliana, che hanno voluto a tutti i costi un suo rientro nel gioco.

