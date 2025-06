Grande Fratello, Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti in crisi? Ecco come ha replicato l'ex gieffino

News VIP

Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti si sono innamorati nella Casa del GF e stando ad alcuni recenti rumors, sembra che tra loro ci sia aria di crisi. Sarà davvero così? Ecco cosa ha replicato l'ex gieffino.

La relazione tra Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti, ex concorrenti della precedente edizione del Grande Fratello, sembrerebbe aver subito una battuta d'arresto. Stando ad alcuni recenti rumors, infatti, i due gieffini - che si sono conosciuti e innamorati nella Casa più spiata d'Italia - starebbero vivendo un periodo di forte crisi, tanto che pare che D'Ottavi possa aver trovato un nuovo interesse amoroso. Sarà vero? Ecco cosa ha risposto il diretto interessato.

GF, Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti in crisi? Spunta un nuovo amore per il gieffino

A poco più di un mese dai rumors sul presunto tradimento di Greta Rossetti con un noto ex gieffino dell'ultima edizione, Lorenzo Spolverato, poi smentiti con forza dall'ex tentatrice di Temptation Island, arrivano nuove voci di una crisi tra Greta e Sergio D'Ottavi. La coppia si è conosciuta nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: inizialmente, Greta era entrata come possibile terzo lato del triangolo amoroso Perla-Mirko, essendo l'ex flirt di quest'ultimo, ma in maniera inaspettata si era innamorata di Sergio D'Ottavi.

La scorsa estate, la coppia aveva vissuto un momento molto difficile e una crisi che aveva minacciato di allontanarli: a testimoniarlo era stato Sergio con un messaggio sui social che aveva lasciato sconvolti i fan dei Rossetti. Tuttavia, nel giro di poche settimane, la crisi era rientrata e i rumors erano stati messi a tacere. Dopo la parentesi Spolverato, la coppia è tornata nell'occhio del ciclone e sul web si è diffusa una nuova teoria: questa volta ad avere un nuovo potenziale interesse amoroso con cui "scacciare" la tristezza per la crisi con Greta era Sergio D'Ottavi.

Non solo il fratello dell'ex gieffina, Josh Rossetti, aveva confermato che i due erano in crisi, parlando di "uno di quei picchi verso il basso delle relazioni. Si sa che le relazioni sono un elastico, come una fisarmonica. Si aprono, si chiudono, il fuoco si accende, si spegne", ma anche l'esperto di gossip Alessandro Rosica aveva divulgato la notizia che Sergio era stato visto in compagnia di una nuova fiamma in una discoteca (con tanto di stories su Ig), confermando così la presunta crisi e il flirt dell'ex concorrente del GF.

GF, Sergio D'Ottavi replica ai rumors sulla crisi con Greta Rossetti: "Sto cercando di..."

Dopo settimane di rumors sulla sua nuova presunta friamma, tuttavia, Sergio D'Ottavi ha deciso di rompere il silenzio e sui social ha pubblicato uno sfogo, raccontando la verità a proposito delle voci che circolavano sul suo conto. Con una certa ironia, l'ex gieffino ha risposto agli haters che lo accusavano di aver tradito Greta con un'altra donna, replicando con un video:

"Niente ragazzi, sto provando a cercare un po' di verità sulle str***** che scrivono, ma non ho trovato nulla. Ritento, magari sarò più fortunato"

A fargli eco è intervenuta anche Greta Rossetti, che ha smentito ulteriormente i rumors, mostrandosi piuttosto infastidita dalle continue voci sul suo conto nelle stories di Ig e ricordando agli haters che "mentre voi state a casa a inventare fake news...noi ci divertiamo".

Ritenta e sarai più fortunato 🤣

Ps. vi do un consiglio gossippari andate in vacanza che meglio 👋😎#sergetti pic.twitter.com/MXEPd9u39v — Melo_🌴😎 (@Melo_8K) June 23, 2025

