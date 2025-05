News VIP

Grande Fratello, Greta Rossetti rompe il silenzio sulla crisi con Sergio D'Ottavi e il terzo incomodo Lorenzo Spolverato

Greta Rossetti, dopo i rumors di ieri, ha deciso di fare chiarezza sui social. "Non mettete in mezzo terze persone che non c'entrano e con cui ci sono rapporti di amicizia normali" ha chiarato l'ex tentatrice parlando di Lorenzo Spolverato con cui pare sia stata avvistata a cena e che fosse uno dei motivi di una crisi con Sergio D'Ottavi.