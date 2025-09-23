Grande Fratello, Selvaggia Lucarelli ha rifiutato il ruolo di opinionista: c'entra Ballando con le Stelle?

News VIP

Selvaggia Lucarelli ha rifiutato il ruolo di opinionista del GF, secondo una recente indiscrezione. Sarà stato per Ballando con le Stelle? Ecco cosa sappiamo!

Nella puntata di Verissimo in onda domenica 21 settembre, Simona Ventura ha annunciato i tre opinionisti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello. Il reality show di Canale 5 ci riporterà nella Casa più spiata d'Italia a partire da lunedì 29 settembre e a commentare dallo studio le vicende dei nuovi gieffini saranno Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, tutti e tre ex concorrenti di storiche edizioni del GF. Ma, stando a una recente indiscrezione, anche a Selvaggia Lucarelli è stata offerta la poltrona di opinionista. Solo che la nota giornalista e giurata di Ballando con le Stelle ha rifiutato! Ma per quale motivo?

GF, Selvaggia Lucarelli ha rifiutato il ruolo di opinionista!

Selvaggia Lucarelli avrebbe avuto un autunno davvero impegnativo: oltre a riprendere il suo tradizionale ruolo di giurata di Ballando con le Stelle, in onda a partire da sabato 27 settembre su Rai1, la giornalista aveva anche ricevuto la proposta di lavorare come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello.

In partenza da lunedì 29 settembre, il GF tornerà alle origini, accogliendo nella Casa tutti concorrenti non vip, sebbene alcuni di loro abbiano contatti con il mondo dello spettacolo. Inoltre, a condurre questa edizione ci sarà Simona Ventura, per la prima volta al timone del reality di Canale 5. Nella puntata di Verissimo di domenica scorsa, Ventura ha anche confermato che ad affiancarla in studio ci saranno tre famosi ex gieffini - Plevani, Pacelli e Secondi - scelti perché sono stati a loro volta concorrenti del GF e possono perciò offrire interessanti punti di vista su quanto accadrà.

Secondo una recente indiscrezione, però, tra i nomi a cui Mediaset avrebbe offerto il ruolo di opinionista ci sarebbe stata anche Selvaggia Lucarelli. La giornalista è pronta a "duellare" con Barbara D'Urso, con cui già in passato si è scontrata e pare che proprio per gli impegni con Ballando con le Stelle abbia deciso di declinare l'invito di Mediaset.

GF, ecco perché Selvaggia Lucarelli avrebbe rifiutato il ruolo di opinionista!

L'indiscrezione è stata divulgata da Giuseppe Candela sul settimanale Chi: secondo quanto rivelato dal giornalista Mediaset aveva deciso di offrire a Selvaggia Lucarelli il ruolo di opinionista. Questa scelta sarebbe dovuta alla buona impressione che la giornalista ha lasciato di sé quando ha ricoperto il ruolo di opinionista per una sera nel corso dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. Tuttavia, ha rivelato Candela, Selvaggia Lucarelli ha deciso di rifiutare questa opportunità lavorativa, perché è già impegnata con la nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Secondo Candela si tratterebbe di un "colpo mancato" dovuto agli impegni già presi con il dancing show di Rai 1: "Una proposta tardiva, con alle porte anche il debutto di Ballando con le Stelle, show in cui la giornalista è impegnata come giurata. Lucarelli ha, dunque, declinato l'offerta".

