Grande Fratello, scoppia la polemica dopo la presentazione di due concorrenti: pubblico in rivolta

News VIP

È polemica per due concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Secondo il pubblico, infatti, non sarebbero due perfetti sconosciuti come promesso dalla redazione.

Manca sempre meno al debutto della nuova edizione del Grande Fratello su Canale 5. Simona Ventura conduce un’edizione che torna alle origini con concorrenti tutti Nip, e proprio nelle ultime ore ha iniziato a svelare l’identità di alcuni di loro. Il pubblico, tuttavia, ha notato che non si tratta di perfetti sconosciuti e scoppia la polemica.

Grande Fratello, polemica per due concorrenti

La nuova edizione del Grande Fratello rappresenta un ritorno alle origini, un’edizione tutta incentrata su concorrenti completamente sconosciuti al pubblico, condotta da Simona Ventura. Il debutto è previsto per il 29 settembre 2025, in prima serata, su Canale 5 e nelle ultime ore continuano ad avvicendarsi anticipazioni ufficiali e non, in attesa degli ultimi dettagli sul cast e sugli opinionisti scelti dalla Ventura. Nel frattempo sono stati presentati i primi concorrenti ufficiali a partire da Matteo Azzali, Anita Mazzotta e Jonas.

Il pubblico ha guardato immediatamente, incuriosito più che mai, i video di presentazione che sono stati pubblicati sul profilo Instagram ufficiale del GF, e poi hanno cercato i gieffini sui social. In questo modo, tuttavia, i fan del programma di Canale 5 hanno scoperto che due dei primi tre concorrenti ufficiali presentati non sarebbero così sconosciuti come la redazione vorrebbe far passare. Inevitabilmente, dunque, è scoppiata una forte polemica che rischia di mettere in cattiva luce questa edizione ancora prima del suo debutto ufficiale. Ecco i dettagli.

Grande Fratello, Matteo e Anita non sono Nip

Quando Pier Silvio Berlusconi ha annunciato la nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura, con un passaggio di testimone non solo al timone del programma bensì anche con un ritorno alle origini grazie ad un cast completamente Nip, il pubblico di Canale 5 ha esultato. Ci si aspetta una edizione del GF molto più genuina, meno costruita, meno popolata da abili strateghi in cerca di visibilità in ogni modo possibile, ma soprattutto meno momenti di tensione e più sano trash, quello che fa ridere e divertire.

Con la presentazione dei primi concorrenti, tuttavia, qualcosa è cambiato dato che il pubblico ha notato che Matteo Azzali e Anita Mazzotta tutto sono tranne che perfetti sconosciuti. Partiamo da Matteo che, oltre ad avere un forte seguito sui social per la sua professione di pugile con ben 200mila followers su Instagram e oltre 60mila su Tik Tok, è apparso anche nel pubblico de L’Isola dei Famosi questo anno.

Neppure Anita sembra essere una sconosciuta dato che su Instagram è molto attiva, con ben 57mila followers, e poi tra i suoi seguaci spiccano nomi che hanno preso parte a Uomini e Donne come Sammy Hassan, Luca Daffrè e Gianmarco Meo. Insomma, secondo il pubblico questa è una presa in giro bella e buona!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .