Grande Fratello, Chiara e Mariavittoria a ruota libera sui concorrenti: "Una pagliacciata, lui si è comportato malissimo"

News VIP

Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainetti senza filtri nella Casa del Grande Fratello: le due giovani concorrenti commentano dinamiche, strategie, alleanze e incoerenze tra gli inquilini.

Tempo di confessioni e bilanci nella Casa del Grande Fratello per Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli. A poche ore dalla nuova puntata, le due giovani concorrenti si sono lasciate andare a confidenze tra amiche, commentando e criticando l'atteggiamento e le strategie messe in atto dagli altri inquilini della Casa.

Le confessioni di Chiara e Mariavittoria sulle varie dinamiche della Casa del Gf

La nuova puntata del Grande Fratello andrà in onda stasera lunedì 3 febbraio 2025 su Canale 5 e vedrà l'eliminazione dal gioco di uno tra i seguenti concorrenti al televoto: Zeudi Di Palma, Giglio, Ilaria Galassi, Iago Garcia, Emanuele Fiori e Jessica Morlacchi. Nell'attesa, Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli hanno commentato dinamiche, strategie e alleanze tra gli inquilini.

Mariavittoria e Chiara hanno iniziato commentando la vicinanza tra Javier Martinez ed Helena Prestes. "Si sta comportando malissimo, secondo me. Io non lo vedo stratega, Shaila e Lorenzo possono dire quello che vogliono, ma io non riesco a vederlo in quella maniera" ha dichiarato la giovane dottoressa provocando la reazione immediata della nuova fiamma di Alfonso D'Apice, che pensa però che il pallavolista argentino si lasci condizionare troppo facilmente dagli aerei.

"Non è che non ho stima di lui, lo vedo incapace di prendere posizione e rimanere su quella" ha continuato Mariavittoria chiarendo una volta per tutte la sua posizione su Javier e mettendo in discussione anche il comportamento ambiguo di Zeudi Di Palma "Anche su Javier ha delle pretese che non può avere del tutto".

Leggi anche Helena Prestes e Iago Garcia tornano all'attacco contro Lorenzo Spolverato

Chiuso il discorso Javier, Chiara è tornata a parlare della sua amicizia finita con Emanuele Fiori, svelando che non hanno più parlato dalla nomination in diretta durante l'ultima puntata del reality show di Alfonso Signorini. La concorrente si sarebbe aspettata che il ragazzo si facesse avanti per cercare un chiarimento, ma così non è stato.

Le critiche di Mariavittoria e Chiara

Durante il lungo confronto sulle varie dinamiche del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli si sono trovate d'accordo su un punto molto importante: entrambe hanno rivelato di preferire un clima più ostile ma reale nella Casa, piuttosto che un finto buonismo. Chiara, in particolar modo, ha sottolineato un'incoerenza da parte di alcuni concorrenti che, subito dopo la nomination, cercano un chiarimento: "Diventa quasi un rito, il colloquio. La trovo una pagliacciata, soprattutto da parte delle persone adulte, perché sono più loro a farlo".

Mariavittoria e Chiara hanno poi parlato del comportamento di Helena Prestes che, durante la festa cinese, pare abbia imitato Shaila Gatta. "Mi sa di ragazzine. Sembra Il mondo di Patty 2.0. Antonella The Best" ha ironizzato la bionda concorrente per poi aggiungere "Domani sarà curioso vedere tutto quanto, cosa succede. Anche i nuovi: cosa pensano loro di noi?".

Cosa ne penseranno i concorrenti di queste dichiarazioni? Siamo sicuri che Alfonso Signorini metterà al corrente tutti di quanto detto dalla Minghetti e dalla Cainelli. L'appuntamento con il Gf è per stasera, lunedì 3 febbraio 2025, alle 21.40 su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.