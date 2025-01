Grande Fratello, scoppia la lite tra Helena e Lorenzo: "Vergognati, tu provochi e lo fai apposta"

News VIP

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello: a poche ore dalla nuova puntata, la modella Helena Prestes e il concorrente Lorenzo Spolverato si sono resi protagonisti di un'accesa discussione.

Domani, giovedì 30 gennaio 2025, andrà in onda su Canale 5 una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato si sono resi protagonisti di una nuova e accesa discussione in cui sono volate accuse e offese.

Scontro al Gf tra Helena e Lorenzo

Nella Casa del Grande Fratello è scoppiata un'accesa discussione tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Tutto è nato quando la modella brasiliana stava dormendo in camera e il discusso concorrente milanese è andato in bagno sbattendo forte la porta. Un comportamento che ha infastidito, e non poco, la gieffina che lo ha raggiunto accusandolo di essere un maleducato e di volerla sempre provocare: "Sei un maleducato, ti avevo già chiesto di non sbattere la porta. Lo fai per provocare e questo è chiaro".

Come riportato da Biccy, non contenta e visibilmente furiosa, Helena ha poi raggiunto gli altri concorrenti in cucina per scusarsi e lamentarsi del comportamento provocatorio di Lorenzo. "Lui ha chiuso ancora una volta la porta con forza, come sempre per provocare" ha sbottato la modella "Chiude e sbatte la porta del bagno con forza mentre una persona sta dormendo, lo fa apposta. Io gli avevo già chiesto di non farlo ieri e lui continua". A peggiorare la situazione è arrivato il diretto interessato, che ha accusato la brasiliana di averlo aggredito: "Sei una grande maleducata. Vergognati, ti devi solo vergognare. E ci siete voi testimoni, sono stato aggredito".

Immediato l'intervento di Amanda Lecciso che, per evitare che la situazione degenerasse, ha chiesto ad Helena di seguirla in un'altra stanza della Casa, così da non alimentare nuove tensioni. A prendere le parti del milanese sono stati Alfonso D'Apice e Zeudi Di Palma. Parlando con Javier Martinez, hanno raccontato che la modella ha sbottato dopo che Lorenzo aveva chiuso la porta del bagno. I due, inoltre, hanno spiegato che lei ha aperto la porta mentre lui era ancora seduto in bagno inveendo contro di lui.

Lorenzo svela la sua nuova strategia contro Helena

Non c'è pace per Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello. A poche ore dall'ultima puntata, che ha visto l'eliminazione di Luca Calvani, il modello milanese ha confessato a Shaila Gatta di voler mettere in atto una nuova strategia nei confronti della modella brasiliana: se la Prestes non verrà eliminata nel prossimo televoto, ci penserà lui a buttarla fuori dal gioco.

"Aspetto giovedì, se non esce cambio gioco con lei per buttarla fuori perché lei non si deve mettere contro di me, mai!" ha dichiarato Lorenzo, che sembra stia facendo veramente facendo di tutto per mettere in cattiva luce la sua compagna di gioco. Ci riuscirà?

Ricordiamo che Helena questa settimana è al televoto insieme ad Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi e Ilaria Galassi. Chi sarà costretto ad abbandonare definitivamente la Casa? L'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è per domani, giovedì 30 gennaio 2025, in prima serata su Canale 5.

