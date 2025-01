Grande Fratello, Lorenzo sbotta: "Helena non si deve mettere contro di me. Cambio gioco per buttarla fuori"

News VIP

Il concorrente Lorenzo Spolverato sbotta dopo l'ultima diretta del Grande Fratello e rivela a Shaila Gatta la sua nuova strategia per buttare fuori dalla Casa Helena Prestes.

È guerra nella Casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. A poche ore dalla diretta, che ha visto l'eliminazione di Luca Calvani, il concorrente milanese si è lasciato andare a uno sfogo con Shaila Gatta in cui le ha rivelato la sua nuova strategia per buttare fuori la modella brasiliana.

Lorenzo svela la sua nuova strategia contro Helena

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 27 gennaio 2025 su Canale 5, ha visto l'eliminazione definitiva dal gioco di Luca Calvani. Un'uscita di scena che ha spiazzato e destabilizzato tutti i concorrenti, certi che l'attore toscano avesse uno dei quattro famosi biglietti di ritorno in caso di eliminazione dal televoto.

A commentare l'uscita di Luca ci hanno pensato Alfonso D'Apice, Giglio, Shaila Gatta e Chiara Cainelli. Senza troppi giri di parole, i giovani concorrenti hanno confessato che, secondo loro, l'eliminazione dell'attore toscano influirà parecchio sugli equilibri della Casa, ma soprattutto sfalderà il gruppo rivale composto da Javier Martinez, Amanda Lecciso ed Helena Prestes. Proprio quest'ultima è finita invece nel mirino di Lorenzo Spolverato.

Subito dopo la diretta del reality show di Canale 5, Lorenzo è tornato all'attacco contro Helena. Come riporta Isa e Chia, infastidito per le accuse ricevute durante le nomination, il discusso concorrente milanese ha confessato a Shaila Gatta di voler mettere in atto una nuova strategia nei confronti della modella brasiliana: se la Prestes non verrà eliminata nel prossimo televoto, ci penserà lui a buttarla fuori dal gioco: "Aspetto giovedì, se non esce cambio gioco con lei per buttarla fuori perché lei non si deve mettere contro di me, mai!".

Helena stronca Zeudi

Se Lorenzo Spolverato sembra avere come unico obiettivo quello di fare fuori dalla Casa del Grande Fratello Helena Prestes, quest'ultima ha ben altro a cui pensare. I pensieri della modella brasiliana, infatti, sono tutti rivolti al comportamento ambiguo di Zeudi Di Palma. Incredula e dispiaciuta per l'eliminazione del suo grande amico Luca Calvani, la concorrente ha iniziato a ipotizzare chi potrebbe avere il famoso biglietto di ritorno.

Su questo argomento, Helena sembra avere le idee abbastanza chiare. Alludendo alle Zelena, secondo la modella brasiliana potrebbe avere la seconda vita proprio Zeudi: "Secondo me ce l'hanno Shaila, Lorenzo, Javier e Zeudi. Lei grazie ai voti delle Zelena, ha preso l'onda benissimo. L'ha inc**late tutte. Altro che verità!".

Ovviamente la Prestes non conosce l'esito del televoto speciale, ma ha comunque azzeccato tutti i nomi visto che il biglietto di ritorno lo hanno vinto Javier, gli Shailenzo (la coppia formata da Shaila e Lorenzo) e Zeudi. Ricordiamo le percentuali: Zeudi 27,56%, Javier 14,52%, Lorenzo 13,42%, Shaila 9,69%, Tommaso 7,59%, Luca 6,02%, Alfonso 5,96%, Amanda 5,68%, Stefania 5,15%, Mariavittoria 1,42%, Pamela 1,35%, Luca 1,03%, Chiara 0,17%, Bernardo 0,13%, Maxime 0,12%, Ilaria 0,10%, Emanuele 0,09%. Come la prenderà quando lo scoprirà? L'appuntamento è per giovedì 30 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5.

