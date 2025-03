Grande Fratello, scontro social tra Beatrice Luzzi e la giornalista Grazia Sambruna: "Sono calunnie..."

News VIP

In seguito alle parole della giornalista Grazia Sambruna su Beatrice Luzzi, l'opinionista del GF ha replicato sui social, scatenando uno scontro. Ecco cosa è successo!

Ospite di Boom, il nuovo format ideato dal conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini, la giornalista Grazia Sambruna ha espresso un duro parere contro Beatrice Luzzi, attuale opinionista del reality show. Le sue parole non sono sfuggite all'ex concorrente del programma tv di Canale 5, tanto che sui social c'è stato un forte botta e risposta tra le due donne.

GF, scontro social tra Grazia Sambruna e Beatrice Luzzi!

Nel corso dell'appuntamento con Boom, la giornalista Grazia Sambruna ha bocciato Beatrice Luzzi: parlando con Alfonso Signorini, infatti, la giornalista del Corriere della Sera ha dichiarato che tra i protagonisti del GF che meritavano la bocciatura c'era anche una delle opinioniste di questa edizione del reality show.

Inizialmente il conduttore ha chiesto alla giornalista di "non metterlo nei guai" e le ha chiesto delucidazioni sul suo duro giudizio. La giornalista ha ammesso di non "riconoscere più" l'opinionista, facendo implicitamente riferimento al suo diverso comportamento come concorrente del programma, nella scorsa edizione, e come opinionista. In queste vesti, ha aggiunto Sambruna, Beatrice Luzzi si è mostrata troppo schierata nei confronti di alcuni concorrenti, in particolare, di Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e del loro gruppo, spesso andando anche apertamente contro altri gieffini.

Nella puntata di lunedì 10 marzo, ad esempio, Beatrice è stata molto critica verso Stefania orlando, definendola "cattiva" e scatenando la replica infastidita di Anna Pettinelli, storica amica della conduttrice: "Sta ancora rosicando per qualcosa" ha tuonato la speaker sui social. Le parole di Grazia Sambruna non sono passate inosservate e poco dopo sui social è intervenuta anche Beatrice Luzzi, che ha così acceso lo scontro con la giornalista.

GF, la giornalista Grazia Sambruna e Beatrice Luzzi si scontrano sui social: "Tutte calunnie"

Il comportamento di Beatrice Luzzi come opinionista del GF continua a far discutere, come sottolinea la giornalista Grazia Sambruna: nella puntata di Boom, al conduttore Alfonso Signorini ha ammesso di non comprendere il comportamento dell'opinionista e ha citato l'esempio di Stefania Orlando, con cui Beatrice ha avuto un piccolo scontro nell'ultima puntata.

A detta della giornalista, l'antipatia verso la gieffina dipenderebbe dal fatto che prima di entrare nella Casa, Stefania Orlando ha dato torto a Beatrice Luzzi in più di un'occasione, quando era ospite a Pomeriggio 5. Su X, la giornalista ha condiviso il video in cui lei e Signorini commentato gli scivoloni dell'opinionista anche a proposito della coppia Shaila e Lorenzo, ritenuti "invidiabili" da Luzzi: "Beatrice sostiene tanto che siamo tutti invidiosi di Shaila e Lorenzo, di questi ragazzi giovani e belli che si innamorano. Ma chi nella vita è gelosa di Shaila e Lorenzo? Ma per favore".

A rispondere a quest'ultimo commento è stata proprio Beatrice Luzzi, che ha chiesto alla giornalista di riportare un video che confermasse quanto da lei detto sugli Shailenzo: "Potresti riportarci un mio video o post in cui io avrei detto che sono tutti invidiosi di Shaila e Lorenzo? Se non lo trovi la tua è calunnia". La giornalista non si è tirata indietro e ha subito replicato che Luzzi ha sempre parlato di invidia nei confronti degli Shailenzo e di chi è parte del loro gruppo e ha ricordato di come abbia definito la coppia "appassionata" quando in realtà hanno sempre avuto comportamenti molto problematici e tossici: "Hai parlato di invidia nei confronti di Chiara che fa parte della gang che, purtroppo, ti vediamo difendere sempre e a priori. Shaila e Lorenzo sono super tossici e li definisci ‘focosi e passionali’, come fossero coppia da far ‘invidia’, appunto. Su Orlando sempre ‘calunnia’?".

