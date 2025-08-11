TGCom24
Grande Fratello, scontro a distanza tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon: "Drama Queen"

Eleonora Gasparini

Volano accuse e offese sui social tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon: ecco cosa è successo tra le due ex protagoniste della settima edizione Vip del Grande Fratello.

Grande Fratello, scontro a distanza tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon: "Drama Queen"

Manca sempre meno alla nuova edizione del Grande Fratello, che partirà a fine settembre 2025 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, due ex concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini si sono rese protagoniste di un duro botta e risposta sui social in cui sono volate pesanti frecciatine.

Botta e risposta sui social tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon

Fervono i preparativi per il Grande Fratello. Stando alle ultime indiscrezioni, la prima puntata della nuova e attesissima edizione condotta da Simona Ventura andrà in onda il prossimo lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5. Riuscirà SuperSimo a riportare al successo il noto reality show?

Intanto, sui social, due ex concorrenti della settima e discussa edizione Vip del Gf condotta da Alfonso Signorini sono finite al centro dell'attenzione mediatica. Si tratta di Nikita Pelizon e Oriana Marzoli, che si sono rese protagoniste di un duro botta e risposta a distanza.

Nikita contro Oriana

Scontro social tra Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Tutto è nato quando la modella venezuelana ha pubblicato un video in cui mostra il suo allenamento in palestra e lancia una vera e propria frecciatina nei confronti della vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip: "Questo segno bruttissimo sotto il sedere che mi è rimasto per colpa di quella là, me lo devo togliere". La famosa "Quella là" sarebbe proprio Nikita, che non è rimasta in silenzio a guardare, anzi.

In un video condiviso su TikTok, la Pelizon ha replicato postando alcuni titoli di giornali in cui Oriana si lamentava del segno. "Ma veramente dopo 7 mesi che abbiamo convissuto insieme tu non ti ricordi il mio nome? Oh ma allora come fa con tutti i fidanzati che cambia in ogni reality?" ha esordito Nikita per poi lanciarsi andare a uno sfogo pieno di frecciatine nei confronti della sua ex compagna di avventura:

Martina e Gianmarco di nuovo insieme al Gf? La reazione di Ciro Solimeno

Grazie per aver rallegrato le nostre giornate con le tue natiche in palestra. È veramente un bel vedere, pubblicalo più spesso avrai molto più Hype. Regina! Ma drama Queen! La cicatrice ti fa donna vissuta! Io stavo dedicando il mio preziosissimo tempo per pettinare la tua coda. Mi sembra giusto informarti che esiste la piastra che non scotta. Posso dire una cosa? Ah no, perché poi dicono che è body shaming giusto? Quindi non dico che anche se si siede è alta uguale?! Lei mi può dare della *** ma io non posso dire…Ti ringrazio per essere stata la mia musa. Come tante altre persone anche tu mi hai aiutata a scrivere una canzone molto particolare e non vedo l’ora che la possiate sentire! Oh magari si lamenta perché non ha vinto. Boh!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

