Grande Fratello, scintille tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti: "Siamo un'altra cosa rispetto a tutto il gioco"

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti: i due amati concorrenti cercano un chiarimento, ma senza trovare un punto d'incontro.

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Il motivo? Alla dottoressa non è per niente piaciuto il comportamento assunto dal suo fidanzato, reo di non averla difesa abbastanza durante l'ultima diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Mariavittoria e Tommaso ai ferri corti al Gf

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono di nuovo ai ferri corti nella Casa del Grande Fratello. I due concorrenti si sono resi protagonisti di un'accesa discussione e il motivo è legato a quanto accaduto durante le nomination con Chiara Cainelli. La ragazza ha confessato di aver riflettuto molto sulla situazione, ammettendo di essere risentita nei suoi confronti: anziché farsi truccare dalla concorrente trentina, si sarebbe potuto mettere nei suoi panni per evitare di arrecarle fastidio: "Tu sei il mio ragazzo, ma non fai mai squadra con me. Non mi hai difeso abbastanza".

La lite tra Tommaso e Mariavittoria sembra tutt'altro che conclusa: nelle ultime ore i due concorrenti hanno infatti ripreso l'argomento. A placare gli animi è arrivata Stefania Orlando, che ha cercato di far ragionare entrambi e portarli verso una risoluzione. Ancora ferito dalle parole della dottoressa, che ha spiegato che il suo non fidarsi sia stato dettato dal fatto che lui ha rivelato a voce alta alcuni avvenimenti che lei gli aveva confidato, il giovane idraulico ha cercato di raccontare la sua versione dei fatti e difendere la loro storia d'amore: "Io e te siamo un'altra cosa rispetto a tutto il gioco, te quando dici che non fai squadra, mi ferisci. Se io ieri ho detto quelle cose a Chiara, ma te non mi hai sentito, io che c'entro?".

Tommaso ha cercato di farle capire che se non è intervenuto in puntata è solo perché sia lei che Chiara urlavano e non avrebbe avuto senso mettersi in mezzo. Nonostante le spiegazioni del concorrente, Mariavittoria è rimasta ferma sulla sua posizione. Riusciranno a trovare un punto d'incontro o decideranno di prendere strade diverse?

Chiara contro Mariavittoria

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, che ha visto l'uscita di scena di Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti si sono scontrate per le nomination. La scelta della dottoressa, di mandare al televoto la concorrente trentina, ha parecchio infastidito quest'ultima, che subito dopo la diretta l'ha duramente criticata insieme alle sue amiche.

A suo parere, mandandola al televoto, Mariavittoria non ha fatto altro che evidenziare il suo lato contraddittorio: "Di Mariavittoria non mi dà fastidio la Nomination". Certa del fatto che non abbia voluto penalizzarla solo per difendere Mattia, la fidanzata di Alfonso D'Apice ha continuato affermando: "C'è altro". Un pensiero condiviso anche da Shaila che, pur provando un grande affetto verso la dottoressa, non può fare a meno di reputarla una persona poco coerente.

Ricordiamo che sia Chiara che Mariavittoria questa settimana sono al televoto per l'eliminazione insieme a Stefania Orlando e Federico Chimirri. Chi sarà costretto/a ad abbandonare definitivamente la Casa a poche settimane dalla finale? L'appuntamento con il Gf è per il prossimo giovedì 6 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

