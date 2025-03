Grande Fratello, Alfonso D'Apice sbotta sui social contro Lorenzo Spolverato dopo la puntata: ecco cosa è successo

News VIP

Scontro a distanza tra Alfonso D'Apice e Lorenzo Spolverato. Il comportamento assunto dal modello nella Casa del Grande Fratello ha infastidito l'ex gieffino, che è intervenuto sui social per chiarire la sua posizione.

Alfonso D'Apice ha sbottato contro Lorenzo Spolverato. Il motivo? Dopo essersi confrontato in diretta al Grande Fratello, il modello milanese ha riportato nella Casa una sua versione dei fatti che non è per niente piaciuta al fidanzato di Chiara Cainelli, che è intervenuto sui social per chiarire la sua posizione.

Lo sfogo social post puntata di Alfonso contro Lorenzo

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, che ha visto l'eliminazione dal gioco di Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli, è andato in onda uno scontro a distanza tra Lorenzo Spolverato e Alfonso D’Apice. Tutto è nato durante il momento della nomination di Javier Martinez ai danni di Chiara Cainelli, quando l'ex gieffino ha rivelato di essersi ricreduto negativamente sul modello milanese, con cui invece aveva stretto un bel rapporto nella Casa: "Io da fuori vedo tutto, ho tanta fiducia in Chiara ma ho cambiato anche la mia opinione in peggio su Lorenzo e mi dispiace di questo".

Le affermazioni di Alfonso hanno spiazzato e destabilizzato Lorenzo, che dopo aver chiesto spiegazioni al diretto interessato durante il suo confessionale, si è lasciato andare a un duro sfogo insieme a Shaila Gatta, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli. "Tra me e Chiara non c'è niente, l'ho sempre rispettato" ha sottolineato il primo finalista del reality show di Canale 5 convinto che il problema del campano fosse la gelosia. Lo sfogo di Spolverato, però, non è passato inosservato a D'Apice che, subito dopo la diretta, ha sbottato sui social, chiarendo ancora una volta il suo punto di vista:

Sto sentendo delle ca**ate enormi da parte di Lorenzo e Shaila, forse, anzi per colpa di Lorenzo che ha riportato cose diverse rispetto a quello che gli ho detto in confessionale, (non capisco a pro di che) Specifico per i duri di comprendonio come Lorenzo, non ho mai parlato di GELOSIA e mai messo in dubbio Chiara! Ma la sua lealtà poiché ha tirato in mezzo Chiara, gli amici si proteggono non si mettono al centro per una clip! Nulla di personale ma sapete che dico sempre ciò che penso e anche stavolta non mi tiro indietro. Ps: potrei andare molto più nel dettaglio ma per adesso non ho voglia buonanotte.

Shaila e Chiara contro Mariavittoria

Le nomination dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 3 marzo 2025, ha creato parecchi malumori nella Casa. Tra tutti, Chiara Cainelli non ha preso per niente bene il voto ricevuto da Mariavittoria Minghetti. Delusa e turbata, la fidanzata di Alfonso D'Apice si è poi lasciata andare a uno sfogo con Shaila Gatta in cui ha messo in dubbio la loro amicizia.

Chiara ha raccontato a Shaila di averle chiesto un confronto dopo le Nomination, ma che Mariavittoria aveva rifiutato. "Ma lei quando è amica con me, se in tutti i gruppi in cui vedo che parlano di me non spende una parola buona?" ha commentato la ballerina schierandosi apertamente dalla parte della concorrente trentina. La dottoressa riuscirà ad avere un confronto con le due concorrenti e a distendere le tensioni?

Ricordiamo che sia Chiara che Mariavittoria questa settimana sono al televoto per l'eliminazione insieme a Stefania Orlando e Federico Chimirri. Dopo Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli, chi sarà costretto/a ad abbandonare definitivamente la Casa del Gf? L'appuntamento è per il prossimo giovedì 6 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

