Grande Fratello, Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli si difendono dalle critiche per essere andati alla festa di Spolverato

Attraverso una lunga serie di video nelle sue Instagram Stories, Alfonso e Chiara hanno voluto fare chiarezza sulle sue scelte e la decisione di andare alla cena di Lorenzo Spolverato al Castello delle Cerimonie.

Ieri sera, il modello milanese, Lorenzo Spolverato ha organizzato una cena e Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, noto anche come “Il Castello delle Cerimonie" insieme ad altri ex protagonisti del Grande Fratello.

Grande Fratello, Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice: "Per noi non esiste la regola ‘sei amico di uno, non puoi parlare con un altro"

Tra i presenti, c'erano anche Chiara Cainelli e Alfonso. L’incontro è avvenuto inaspettatamente per il modello milanese, che ha dichiarato su Instagram di non sapere in anticipo della presenza dei due ex gieffini: “Non mi aspettavo di vederli, è stata una sorpresa”.

La cena in questione pare abbia scatenato la reazione di Shaila Gatta, che nelle ultime ore ha smesso di seguire sui social sia Chiara che Alfonso. Questo gesto ha ufficializzato la frattura tra la ballerina campana e la coppia di amici.

Attraverso una lunga serie di video nelle sue Instagram Stories, Chiara ha voluto mettere chiarezza sulle sue scelte. Ha spiegato di non sentirsi obbligata a difendersi costantemente: “Nella vita fuori dalla Casa i problemi sono altri, e non mi sento in dovere di giustificarmi per ogni voce che gira”. Riguardo alla cena, ha ribadito di non aver mai evitato nessuno per questioni personali: “Quello che è successo nella Casa rimane lì, ma siamo persone civili e incontrarsi non è strano”. Ha invitato tutti a considerare il passato nella Casa come un’esperienza conclusa, sottolineando la sua volontà di mantenere rapporti civili con chiunque: “Non c’è alcuna animosità da parte mia”.

Anche Alfonso ha confermato di non nutrire risentimenti: “Per noi non esiste la regola ‘sei amico di uno, non puoi parlare con un altro’. Qui non c’è niente di tutto ciò”.

Chiara ha poi aggiunto che durante la cena non sono mancati momenti di leggerezza e battute sulla vita nella Casa, ma senza alcuna intenzione di riaprire vecchie ferite: “Se ne può parlare e ridere, ma poi ognuno torna alla sua vita”.

In conclusione, ciò che per alcuni è sembrata una “riunione esplosiva” si è rivelata un semplice momento di convivialità tra ex coinquilini, anche se la reazione di Shaila dimostra quanto le dinamiche del reality possano lasciare tracce profonde.

