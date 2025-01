Grande Fratello, scintille tra Luca Calvani, Giglio e Tommaso Franchi dopo la diretta: ecco cosa è successo (VIDEO)

News VIP

Tensione nella Casa del Grande Fratello! Deluso, Luca Calvani decide di affrontare Tommaso Franchi e Giglio dopo le nomination palesi, ma lascia aperto uno spiraglio per un riavvicinamento: "Venite fuori".

La nuova puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 27 gennaio 2025 su Canale 5. Tra i concorrenti al televoto anche Luca Calvani che, subito dopo l'ultima diretta, si è reso protagonista di un duro confronto con Tommaso Franchi e Giglio in cui li ha accusati di non aver carattere.

Luca contro Tommaso e Giglio

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri su Canale 5, Tommaso Franchi e Giglio hanno deciso di nominare Luca Calvani perché non hanno gradito come si è comportato durante il battibecco con Lorenzo Spolverato. Per chi non lo sapesse, l'attore toscano ha smascherato il modello milanese svelando che durante la sua trasferta in Spagna avrebbe usato il cellulare e consultato il profilo Instagram dell'idraulico, non curandosi delle possibili conseguenze.

Le nomination palesi di Tommaso e Giglio hanno deluso e ferito Luca, che ha deciso di confrontarsi con loro accusandoli di non avere carattere. "Io non ho nessun problema con voi" ha spiegato l'attore toscano, invitandoli a mostrarsi veramente per quello che sono "Dovete cominciare a tirare fuori le pa**e. Giglio ti ho offerto un escamotage perfetto per nominare me". Dopo aver rivelato di esserci rimasto male per il gesto del parrucchiere, Calvani ha puntato il dito contro il fidanzato di Mariavittoria Minghetti:

Mi hai nominato perché sei rimasto deluso che ho messo a repentaglio la tua storia, ma ti ho anche spiegato...Io mi consolo del fatto che tu sai chi sono e sai che, anche se mi hai nominato, io non cambio. Però prendo atto del fatto che, se a nominarti fosse stato Lorenzo, il tuo rapporto con lui sarebbe cambiato.

Amanda furiosa con Mariavittoria

Le ultime nomination hanno creato non pochi malumori nella Casa del Grande Fratello. Se Tommaso Franchi è stato duramente ripreso da Luca Calvani, Mariavittoria Minghetti è finita nel mirino di Amanda Lecciso. Delusa e ferita dal comportamento ambiguo della dottoressa, la concorrente leccese è completamente sbottata dopo la diretta.

Parlando con Javier Martinez, Amanda ha accusato Mariavittoria di falsità e mancanza di valori, lasciando poco spazio a una possibile riconciliazione. Certa che la situazione non si risolverà facilmente, la sorella della nota Lecciso ha ammesso di non voler più cercare di comprendere gli atteggiamenti della giovane dottoressa e di non apprezzarla più. Le due concorrenti riusciranno a riavvicinarsi durante la settimana e a mettere da parte i rancori?

