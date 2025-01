Grande Fratello, Zeudi Di Palma torna da Helena Prestes: ''Il mio cuore mi porta da te''

News VIP

Dopo la puntata del Grande Fratello, Zeudi Di Palma ha voluto chiarire la situazione con Helena Prestes, dopo l’avvicinamento sotto le coperte con Javier Martinez.

Il pubblico sovrano ha deciso di concedere a Helena Prestes di tornare ufficialmente in gioco con una percentuale schiacciante. La modella brasiliana ha fatto il suo ritorno nella casa del Grande Fratello e si è confrontata con Javier Martinez e Zeudi Di Palma, che pochi giorni prima hanno trascorso una notte molto hot insieme. Dopo la diretta, Zeudi è corsa da Helena per chiarire la situazione nonostante la strana situazione che si è creata.

Grande Fratello, Helena torna in Casa e incontra Zeudi e Javier

Il Grande Fratello ha deciso di dare a sei concorrenti eliminati negli ultimi mesi la possibilità di tornare nella casa e rimettersi in gioco. Il pubblico sovrano ha deciso di far tornare Helena Prestes, nonostante le polemiche che sono scoppiate anche tra gli ex gieffini dal momento che la modella brasiliana è uscita al televoto dopo essere finita in Nomination come punizione per il gesto contro Jessica Morlacchi. La percentuale schiacciante ha premiato Helena, grande regina del reality show di Canale 5, e lei ha fatto il suo ingresso in casa per parlare con Javier Martinez e Zeudi Di Palma. In sua assenza, infatti, i due si sono molto avvicinati passando una notte di fuoco insieme senza riuscire a staccarsi, sorprendendo i fan del programma che non si aspettavano questo colpo di scena. Helena è molto legata ad entrambi, dato che si è avvicinata a Martinez come amica e poi ammettendo di trovarlo interessante e provare qualcosa per lui, poi ha conosciuto Zeudi e anche con lei è scoppiata una scintilla particolare che ha fatto sognare.

Nonostante la situazione particolare, Helena si è comportata in modo egregio ed è rimasta neutrale chiedendo spiegazione ai due gieffini che sono apparsi davvero in imbarazzo, minimizzando quanto è successo tra di loro. Alfonso Signorini ha preso la pala al balzo per ricordare a Zeudi di essere coerente con le proprie azioni, dato che da quando è entrata ha intrecciato diversi flirt, apparendo molto confusa riguardo i suoi sentimenti. Dopo la puntata, un po’ scottata da quello che è stato detto e dalla reazione della modella brasiliana che è rimasta fin troppo composta sulla questione, Zeudi ha cercato il confronto con Helena. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Helena torna in casa e Zeudi torna subito da lei: ecco il Video

Grande Fratello, Zeudi torna da Helena: la reazione della modella

Dopo essere tornata nella casa del Grande Fratello, Helena Prestes sembra essere totalmente cambiata, pronta a rimettersi in gioco con più leggerezza e con meno ansie, badando alle relazioni che costruisce e dimenticando le antipatie che hanno segnato il suo percorso. La modella brasiliana, dunque, non si è scomposta più di tanto durante il confronto tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez, anche se è apparsa molto confusa dall’improvviso avvicinamento intimo tra loro. Dopo la diretta del Gf, Zeudi è corsa da Helena per un chiarimento, ammettendo:

“Quello che ho costruito con lui non ha niente in paragone con quello che ho costruito con te, il mio cuore mi porta da te non da lui. Lui mi piace tanto come persona, fuori ho detto che era il mio prototipo estetico, ma se dovessi scegliere sceglierei te, il mio cuore mi porta da te”.

Di Palma ha voluto ribadire di essere invaghita di Helena e di aver avuto un momento di avvicinamento con Javier dopo alcuni discorsi che li hanno portati a volersi quasi consolare a Vicenza. Helena è apparsa ancora un po’ scettica, ha abbracciato la gieffina ma si è mostrata disinteressata totalmente al fatto che lei abbia appena confessato di provare qualcosa per lei, in fondo al cuore. Insomma, possibile che Prestes abbia capito che è meglio stare lontana dai triangoli amorisi? Cosa accadrà nei prossimi giorni? Non resta che seguire le nuove puntate del Gf in onda su Canale 5.

