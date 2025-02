Grande Fratello, scintille tra Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso nella notte: ecco cosa è successo (VIDEO)

News VIP

Subito dopo la puntata nella Casa del Grande Fratello è scoppiato un acceso dibattito tra Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso, ma il tentativo di trovare un punto di accordo è fallito miseramente.

Tensione alle stelle al Grande Fratello. Dopo l'ultima puntata del reality show, che ha visto l'eliminazione definitiva dal gioco di Alfonso D'Apice, nella Casa più spiata d'Italia è scoppiato un acceso confronto tra Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso in cui sono volate pesanti accuse.

Lorenzo e Amanda ai ferri corti

Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 17 febbraio 2025 su Canale 5, il clima è più teso che mai e gli schieramenti sono ancora più netti. Dopo aver duramente criticato Mariavittoria Minghetti, Lorenzo Spolverato ha deciso di affrontare Amanda Lecciso per parlare dei reali problemi che nelle ultime settimane hanno ostacolato il loro rapporto. Seppur i due concorrenti all'inizio fossero legati da un bel rapporto di amicizia, con la nascita delle due fazioni all'interno della Casa quest'ultimo ne ha fortemente risentito.

"Se mi siedo su questa poltrona deve valerne la pena" ha esordito Lorenzo, visibilmente alterato. Nonostante la titubanza iniziale da parte di entrambi, il confronto è iniziato e man mano è venuto fuori il vero motivo del loro allontanamento. "Ti sei sentito trascurato da me?" ha domandato Amanda al primo finalista del reality show di Canale 5, che ha subito confermato. "E tu non pensi di avermi trascurato?" ha continuato la concorrente leccese, che ha invitato il modello a farsi un esame di coscienza.

Infastidita dal comportamento di Lorenzo, Amanda ha provato a chiarire ancora una volta la sua posizione spiegandogli di essersi sentita messa in discussione solo per il fatto di voler bene ad Helena Prestes: "Un mio amico lo accetta, il bene che voglio ad Helena non ha mai tolto il bene che voglio a te". Il discusso concorrente milanese, però, è rimasto fermo sulla sua posizione e non ha voluto sentire ragioni. "Non c'è una scelta tra te, e altri comportamenti miei che riguardano altre persone. Non ci deve essere questa scelta in amicizia: il bene dovrebbe andare oltre tutto questo" ha concluso lei. La conversazione si è così conclusa senza una risoluzione. Riusciranno a recuperare il loro rapporto, oppure questa lite ha segnato davvero la fine della loro amicizia?

Mariavittoria vuole lasciare il Gf

Se Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso si sono resi protagonisti di un duro confronto dopo la diretta del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti ha rivelato di voler abbandonare il gioco. Stanca dalla situazione e destabilizzata dalla rivelazioni fatte da Alfonso D'Apice, che hanno messo in crisi il suo rapporto con Tommaso Franchi, la giovane dottoressa si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha confessato:

Io voglio uscire dalla Casa perché se no distruggo la relazione mia e tua, questa è l’unica cosa che voglio. Mi sono rotta troppo. Sto male e voglio andarmene altrimenti rovino tutto...

Mariavittoria cambierà idea o deciderà davvero di abbandonare il gioco a poche settimane dalla finalissima? Ricordiamo che la fidanzata di Tommaso è al televoto per l'eliminazione insieme a Stefania Orlando, Chiara Cainelli, Maxime Mbandà, Shaila Gatta, Giglio, Iago Garcia, Amanda Lecciso Federico Chimirri e Mariateresa Ruta. Dopo Alfonso, chi uscirà dalla Casa? L'appuntamento con il reality show di Alfonso Signorini è per giovedì 20 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5.

