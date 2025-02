Grande Fratello, Alfonso D'Apice eliminato: le prime parole sui social dopo l'eliminazione

News VIP

Alfonso D'Apice ha perso al televoto ed è stato costretto a lasciare definitivamente la Casa del Grande Fratello: ecco le prime dichiarazioni sui social dell'ex concorrente dell'attuale edizione del reality show di Canale 5.

Alfonso D'Apice è stato eliminato dal gioco durante l'ultima puntata del Grande Fratello. Raggiunto dai microfoni della pagina social del reality show, l'ex volto di Temptation Island ha fatto un piccolo bilancio del suo percorso e ringraziato tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante la sua permanenza nella Casa più spiata d'Italia.

Le prime parole social di Alfonso

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 17 febbraio 2025 su Canale 5, Alfonso D'Apice è stato eliminato dal gioco. Il giovane concorrente campano è stato il meno votato dal pubblico ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Un'eliminazione che ha spiazzato tutti i concorrenti, soprattutto Chiara Cainelli che, dopo aver salutato Alfonso, non è riuscita a trattenere le lacrime. "Per una donna è entrato e per una donna è uscito" ha commentato a caldo l'opinionista Beatrice Luzzi "È uscito un po’ dai binari, gli è uscita una rabbia che aveva tenuto un po’ a bada". Secondo Cesara Buonamici, invece, il ragazzo avrebbe pagato gli screzi dell’ultimo periodo, a partire da quello con Stefania Orlando, la prima ad aver avanzato l’ipotesi che stesse cominciando a mostrare la sua vera personalità.

Raggiunto dai microfoni della pagina ufficiale Instagram del popolare reality show di Canale 5, l'ex discusso volto dell'ultima stagione di Temptation Island ha fatto un piccolo bilancio della sua intensa esperienza nella Casa e ringraziato tutto il pubblico che l’ha sostenuto in questi mesi."Va bene, è andata benissimo così. Mi dispiace che non ho potuto portare il nome di Napoli più avanti. È stata una bellissima esperienza. Un bacio!" ha dichiarato Alfonso dopo aver abbandonato la Casa.

Le lacrime di Chiara

L'eliminazione dalla Casa del Grande Fratello di Alfonso D'Apice è stata una doccia fredda per tutti. La più delusa e amareggiata dall’esito, però, si è dimostrata Chiara Cainelli, che con l’ex discusso volto di Temptation Island ha intrapreso un flirt nella Casa.

Dopo aver espresso tutto la sua amarezza e dispiacere per l’eliminazione del suo amato Alfonso, Chiara si è lasciata andare a uno sfogo contro gli altri concorrenti dicendo di essere infastidita dal loro comportamento e soprattutto della loro ipocrisia: "Sono tutti dei grandissimi falsi. Per tutta la falsità che ho visto oggi, sento che io non posso mollare".

Ricordiamo che Chiara è al televoto per l'eliminazione insieme a Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando, Maxime Mbandà, Shaila Gatta, Giglio, Iago Garcia, Amanda Lecciso Federico Chimirri e Mariateresa Ruta. Sarà proprio la giovane trentina la prossima eliminata dal gioco?L'appuntamento con il reality show di Alfonso Signorini è per giovedì 20 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5.

