Grande Fratello, scintille tra Grazia Kendi e Simone De Bianchi: "Stai trovando un pretesto per litigare" (VIDEO)

Una battuta di Grazia Kendi indispettisce, e non poco, Simone De Bianchi e tra i due concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello scoppia un duro botta e risposta.

Lunedì 13 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata del Grande Fratello, il reality show giunto alla sua 19esima edizione. Nell'attesa, nella Casa, Simone De Bianchi e Grazia Kendi si sono resi protagonisti di un duro confronto in cui sono volate pesanti accuse.

Duro confronto tra Grazia e Simone

Dopo una mattinata trascorsa a ritmo di salsa e bachata, i concorrenti si sono concessi un momento di relax in giardino. L'atmosfera serena, però, è stata presto interrotta da una battuta di Grazia Kendi, che ha infastidito parecchio Simone De Bianchi. "Questa è la quinta provocazione che mi fai" ha affermato il giovane concorrente, sentendosi chiamato in causa "Mi stai facendo troppe provocazioni che mi stanno dando fastidio". Un comportamento che ha spiazzato la ragazza, che lo ha invitato a calmarsi.

"Io non ti ho provocato. Perché percepisci questo? Stai capendo male tutto, non so perché fai così" ha dichiarato Grazia provocando la reazione immediata di Simone, che le ha ribadito il suo pensiero. Stando alle parole del ragazzo, la gieffina gli avrebbe rivolto delle battutine in più occasioni che lo avrebbero portato ad affrontare la questione direttamente con lei. Infastidita, però, Grazia lo ha accusato di averla attaccata solo perché, durante la discussione che ha avuto con Anita Mazzotta, si è schierata dalla parte della ragazza: "Sei tu che hai qualcosa con me. Hai percepito cose che non esistono".

La conversazione tra i due concorrenti è poi continuata fino a quando Grazia, indispettita e delusa dalle insinuazioni di Simone, lo ha accusato di aver voluto trovato un pretesto per litigare in vista della prossima puntata del reality show: "Sembra che tu stia trovando un pretesto per prendersela con qualcuno. Questo è un pretesto per litigare". Dispiaciuto e deciso a mettere un punto alla conversazione, il figlio di Francesca Carrara ha invitato la sua compagna di gioco a trovare un punto d'incontro e voltare pagina, ma senza successo. "Ora non ho più voglia di parlare" ha concluso la concorrente.

Grazia contro Simone, la reazione di Giulio

Nella Casa del Grande Fratello, Grazia Kendi e Simone De Bianchi si sono resi protagonisti di un duro confronto in cui sono volante anche parecchie accuse. A cercare di far ragionare il giovane concorrente ci ha pensato Giulio Carotenuto, che ha voluto analizzare bene la situazione. "Penso che quando uno ha un dubbio, deve chiarirselo" ha affermato il medico campano che, però, ci ha tenuto a prendere le difese della ragazza: "Grazia è così, non lo fa con cattiveria. La dovete leggermente tollerare".

Dopo essersi confrontato con Simone, Giulio ha raggiunto anche Grazia per darle alcuni preziosi consigli: secondo lui, dovrebbe lasciarsi scivolare addosso alcuni commenti e vivere questa esperienza nella Casa del Gf con più leggerezza. La concorrente ha ascoltato il pensiero di Giulio, ma è rimasta ferma sulla sua posizione: "Sono stata attaccata. Devono trovare un pretesto e con chi se la prendono? Con una persona che se la prende. Allora gioco anche io adesso". Simone e Grazia riusciranno a chiarire prima della prossima diretta? Staremo a vedere.

