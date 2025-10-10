TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, flirt in corso tra Amanda Lecciso e Maxime Mbanda? Parlano i due ex gieffini!
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, flirt in corso tra Amanda Lecciso e Maxime Mbanda? Parlano i due ex gieffini!

Eleonora Gasparini

I due amati concorrenti della passata edizione del Grande Fratello stanno davvero insieme? Ecco cosa hanno rivelato Amanda Lecciso e Maxime Mbanda sui social!

Grande Fratello, flirt in corso tra Amanda Lecciso e Maxime Mbanda? Parlano i due ex gieffini!

Dopo la rottura con Iago Garcia, Amanda Lecciso ha ritrovato il sorriso accanto a Maxime Mbanda? A svelare la verità ci hanno pensato proprio i due amati concorrenti della passata edizione del Grande Fratello, che hanno deciso di intervenire sui social e ironizzare sulle ultime indiscrezioni sul loro rapporto.

Amanda Lecciso e Maxime Mbanda vuotano il sacco sui social

Fervono i preparativi per la nuova puntata della 19esima edizione del Grande Fratello, che andrà in onda il prossimo lunedì 13 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Tre i concorrenti al televoto, e che quindi rischieranno di dover abbandonare definitivamente la Casa più spiata d'Italia: Matteo Azzali, Omer Elomari e Giulio Carotenuto. Chi riuscirà a salvarsi?

Nell'attesa di scoprire l'esito del televoto, Amanda Lecciso e Maxime Mbanda sono finiti al centro dell'attenzione mediatica per il loro avvicinamento e grande complicità mostrata sui social. Stando alle ultime indiscrezioni, pare, che tra i due ex concorrenti del reality show ci sarebbe una vera e propria frequentazione in corso. Indiscrezione commentata e smentita proprio dai diretti interessati!

La verità di Amanda e Maxime sul loro rapporto

Amanda Lecciso e Maxime Mbanda stanno insieme? I due protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Jessica Morlacchi, hanno pubblicato diverse storie su Instagram che li ritraggono insieme in Puglia che hanno entusiasmato i fan e fatto pensare all'inizio di una nuova frequentazione.

A smentire la notizia e mettere fine ai dubbi dei loro fan ci hanno pensato i diretti interessati. In un breve video pubblicato sui loro profili Instagram, la Lecciso e Maxime hanno ironicamente commentato le ultime indiscrezioni e chiarito una volta per tutte la natura del loro rapporto: la loro è una semplice amicizia nata nella Casa del Gf e continuata anche lontano dalle telecamere:

Leggi anche Rasha critica Giulio al Gf

"Ragazzi l'amicizia tra uomo e donna nel 2025 non esiste" ha dichiarato ironicamente Maxime nel video seguito da Amanda, che ha aggiunto "Esiste ragazzi, esiste. Siamo nel 2025". Stando a quanto dichiarato dai due ex gieffini, quindi, la loro sarebbe solo ed esclusivamente un'amicizia. Ma sarà davvero così?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Guido immaturo all'inverosimile, la strategia per infastidire Gloria (VIDEO)
news VIP Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Guido immaturo all'inverosimile, la strategia per infastidire Gloria (VIDEO)
X Factor 2025, si chiude alla grande la fase dei Bootcamp: 14 i concorrenti passati ieri alle Last Call
anticipazioni TV X Factor 2025, si chiude alla grande la fase dei Bootcamp: 14 i concorrenti passati ieri alle Last Call
La Promessa Anticipazioni 11 ottobre 2025: Curro sconvolto da Martina... la marchesina ha un nuovo fidanzato!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 11 ottobre 2025: Curro sconvolto da Martina... la marchesina ha un nuovo fidanzato!
La forza di una donna Anticipazioni 11 ottobre 2025: Arif rapito e picchiato, Bahar si sente in colpa...
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 11 ottobre 2025: Arif rapito e picchiato, Bahar si sente in colpa...
Il Collegio Anticipazioni, Raoul Pignataro è uno dei nuovi alunni!
news VIP Il Collegio Anticipazioni, Raoul Pignataro è uno dei nuovi alunni!
Grande Fratello, malumore per il comportamento di Donatella: le lamentele di Francesco
news VIP Grande Fratello, malumore per il comportamento di Donatella: le lamentele di Francesco
Tale e Quale Show, Samuele Cavallo svela alcuni retroscena sulla sua partecipazione: "Alla prima puntata ho capito che..."
news VIP Tale e Quale Show, Samuele Cavallo svela alcuni retroscena sulla sua partecipazione: "Alla prima puntata ho capito che..."
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 ottobre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 ottobre 2025
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV