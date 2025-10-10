Grande Fratello, flirt in corso tra Amanda Lecciso e Maxime Mbanda? Parlano i due ex gieffini!

News VIP

I due amati concorrenti della passata edizione del Grande Fratello stanno davvero insieme? Ecco cosa hanno rivelato Amanda Lecciso e Maxime Mbanda sui social!

Dopo la rottura con Iago Garcia, Amanda Lecciso ha ritrovato il sorriso accanto a Maxime Mbanda? A svelare la verità ci hanno pensato proprio i due amati concorrenti della passata edizione del Grande Fratello, che hanno deciso di intervenire sui social e ironizzare sulle ultime indiscrezioni sul loro rapporto.

Amanda Lecciso e Maxime Mbanda vuotano il sacco sui social

Fervono i preparativi per la nuova puntata della 19esima edizione del Grande Fratello, che andrà in onda il prossimo lunedì 13 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Tre i concorrenti al televoto, e che quindi rischieranno di dover abbandonare definitivamente la Casa più spiata d'Italia: Matteo Azzali, Omer Elomari e Giulio Carotenuto. Chi riuscirà a salvarsi?

Nell'attesa di scoprire l'esito del televoto, Amanda Lecciso e Maxime Mbanda sono finiti al centro dell'attenzione mediatica per il loro avvicinamento e grande complicità mostrata sui social. Stando alle ultime indiscrezioni, pare, che tra i due ex concorrenti del reality show ci sarebbe una vera e propria frequentazione in corso. Indiscrezione commentata e smentita proprio dai diretti interessati!

La verità di Amanda e Maxime sul loro rapporto

Amanda Lecciso e Maxime Mbanda stanno insieme? I due protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Jessica Morlacchi, hanno pubblicato diverse storie su Instagram che li ritraggono insieme in Puglia che hanno entusiasmato i fan e fatto pensare all'inizio di una nuova frequentazione.

A smentire la notizia e mettere fine ai dubbi dei loro fan ci hanno pensato i diretti interessati. In un breve video pubblicato sui loro profili Instagram, la Lecciso e Maxime hanno ironicamente commentato le ultime indiscrezioni e chiarito una volta per tutte la natura del loro rapporto: la loro è una semplice amicizia nata nella Casa del Gf e continuata anche lontano dalle telecamere:

Leggi anche Rasha critica Giulio al Gf

"Ragazzi l'amicizia tra uomo e donna nel 2025 non esiste" ha dichiarato ironicamente Maxime nel video seguito da Amanda, che ha aggiunto "Esiste ragazzi, esiste. Siamo nel 2025". Stando a quanto dichiarato dai due ex gieffini, quindi, la loro sarebbe solo ed esclusivamente un'amicizia. Ma sarà davvero così?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.