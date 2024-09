Grande Fratello, scatta il bacio tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes: che passione!

News VIP

Grazie ad un gioco organizzato dal Grande Fratello, arriva il primo bacio di questa edizione del programma di Canale 5. A darselo sono Helena Prestes e Lorenzo Spolverato.

I primi giorni nella casa del Grande Fratello sono stati decisamente molto tranquilli, forse un po' troppo. Per fortuna che ci sono Helena Prestes e Lorenzo Spolverato a movimentare la situazione. Durante la notte, infatti, i due gieffini si lanciano in un bacio a dir poco passionale grazie ad un gioco organizzato dalla redazione, ed è chiaro che tra i due vi sia una forte attrazione fisica. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato tra Shaila Gatta e Helena Prestes

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da poco più di una settimana e i concorrenti stanno ancora capendo come muoversi all’interno del reality show, condotto da Alonso Signorini. Iniziano le prime discussioni e Lorenzo Spolverato, dopo aver affrontato Iago Garcia, è l’uomo da tenere sott’occhio dal momento che si è reso protagonista delle prime vere dinamiche del programma di Canale 5. Spolverato, infatti, si è avvicinato moltissimo a Shaila Gatta con la quale sembra esserci un’ottima intesa e un’intensa attrazione. Lei, tuttavia, è divisa tra il gieffino e Javier Martinez, che non è immune al suo fascino e non ha ancora preso una direzione, cosa logica considerando che sono trascorsi davvero pochi giorni e chi di strategia ferisce, di strategia perisce se questa non è delle migliori.

Contemporaneamente, c’è un’altra prima donna che reclama attenzioni ovvero la bella modella Helena Prestes, che ha un debole per Javier ma non disdegna le attenzioni di Spolverato. Siamo davanti alla nascita di un nuovo intrigo d’amore? È presto per dirlo ma il pubblico del Gf ha notato che questi concorrenti sembrano sinceramente propensi a prendersi la scena a colpi di flirt e occhiate sensuali. Nelle ultime ore, grazie ad un gioco organizzato dalla redazione del programma, è scattato anche il primissimo bacio di questa stagione: ecco i dettagli.

Grande Fratello, scatta il bacio tra Lorenzo e Helena

Tra sguardi maliziosi, carezze, e romanticherie, arriva finalmente il primo bacio di questa edizione che, sebbene sembra poter contare su un cast variegato e decisamente forte, è ancora sottotono rispetto ad altre celebri stagioni del Grande Fratello. Nel corso della serata, la redazione del programma di Canale 5 ha organizzato un gioco ovvero una serie di scene da film da riprodurre in giardino tra i concorrenti, che si trovano così a coppie a dover affrontare una scena romantica. Mentre Jessica Morlacchi si è rifiutata di baciare Luca Giglio sentendosi in imbarazzo, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato non se lo sono fatto ripetere due volte e si sono lanciati in un bacio appassionato da dieci e lode.

Il pubblico del Gf è impazzito sui social, commentando quanto accaduto, e mostrandosi decisamente diviso nella propria opinione a riguardo. Secondo alcuni spettatori, infatti, questo bacio sarebbe frutto di un reale interesse e il modo in cui è stato dato dimostra che Helena e Lorenzo aspettavano solo il giusto pretesto per potersi avvicinare anche fisicamente. Altri, più maliziosi, hanno invece pensato che questo bacio sia l’inizio di una fantastica strategia di gioco che vedrà i due immersi in vari flirt, tra discussioni e finte gelosie, accattivando così l’attenzione del pubblico al fine di poter continuare il più a lungo possibile il loro percorso nella casa più spiata d’Italia.

I ragazzi improvvisano delle scene da film… ma il bacio tra Lorenzo ed Helena sembra molto ben interpretato. 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/Lr11qJuvwW — Grande Fratello Forum (@gf_forum) September 24, 2024

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .