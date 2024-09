Grande Fratello, Iago Garcia affronta Lorenzo Spolverato: "Io non so fingere, quella che vedo è strategia" (VIDEO)

Gossip TV

L'attore Iago Garcia si confronta con Lorenzo Spolverato sulle perplessità che nutre nei confronti degli altri concorrenti del Grande Fratello che definisce dei veri e propri strateghi.

Nuovo confronto al Grande Fratello tra Iago Garcia e Lorenzo Spolverato. I due concorrenti della nuova edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini si sono ritagliati del tempo per condividere le loro impressioni sugli equilibri e sulle relazioni nate nella Casa.

Iago e Lorenzo a confronto sugli altri concorrenti

A distanza di alcune ore dall'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 23 settembre 2024, Iago Garcia ha cercato un confronto con Lorenzo Esposito. Il motivo? Commentare il comportamento strategico assunto da alcuni concorrenti nella Casa. Secondo l'attore essere in un gioco non implica necessariamente la necessità di giocare:

Io non so fingere. Io recito per lavoro, sono un attore...nella vita no. Non sono perfetto, ma non sono mai stato finto. A me da fastidio che dicono che siamo in un gioco, è strategia quella...se stai giocando vuol dire che hai una maschera e quindi stai ingannando gli altri e il pubblico. Fai vedere a tutti una persona che non sei. Già sto vedendo dei comportamenti strani...Clarissa non mi sembra una persona finta, vedremo...

Leggi anche Shaila rivela la sua preferenza al Gf!

Incuriosito dal discorso di Iago, Lorenzo ha ripreso le sue parole ed espresso il suo pensiero sul comportamento degli altri concorrenti del Gf:

Hai ragione, anche io devo ancora capire alcune cose qua dentro. Magari mi fido delle persone sbagliate. Vai a capire chi gioca però...Secondo te, se uno è un giocatore, significa che è finto o che ha costruito una strategia? Tu sei un uomo, sei composto ed elegante...io prima di giovedì voglio già avere un'idea di chi nominare e glielo voglio dire. Voglio fare così. Li devo inquadrare tanti ancora...

Lorenzo pronto a nominare Clarissa Burt

Lorenzo Spolverato è, al momento, tra i protagonisti indiscussi della nuova edizione del Grande Fratello. Il concorrente milanese, che è finito al centro dell'attenzione mediatica per il suo avvicinamento prima a Shaila Gatta e poi a Helena Prestes, ha puntato il dito contro Clarissa Burt. Lorenzo ha ammesso di esserci rimasto molto male in quanto, avendo sempre ricevuto conforto e ascolto da parte della donna nella Casa, non si aspettava di ricevere una nomination proprio da lei. Motivo per cui, ha rivelato di aver cambiato idea sul suo conto e di essere pronto a nominarla.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.