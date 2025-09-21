Grande Fratello: Chi è Jonas Pepe? Età, Carriera, Instagram. Tutto sul concorrente del Reality di Canale5

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Jonas Pepe, uno dei concorrenti che presto varcherà la Porta Rossa di questa nuova edizione del Grande Fratello!

Non manca molto: a breve inizierà la nuova edizione del Grande Fratello, che quest'anno sarà "nip" e condotto da Simona Ventura. Uno dei concorrenti che presto farà il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia è Jonas Pepe. Conosciamolo meglio insieme!

Grande Fratello: Tutto su Jonas Pepe

Jonas Pepe, il cui vero nome è Matteo Pepe, è nato il 22 agosto del 2001, quindi è del segno del Leone ed ha 24 anni. Abita nella Capitale, a Roma, dove è nato e dove sta affrontando un percorso di studi in Scienze Politiche all'Università e sta frequentando un corso di recitazione presso la Act school Nicola Donno. Oltre ad essere uno studente, però, lavora come modello. Tra i brand per cui ha lavorato ci sono: Guess, Errea, As Roma, Nomination.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @ilfumatteopepe, e ad oggi conta circa 2.000 follower. Sulla sua bio leggiamo: "My name is Matteo but I feel Jonas", e poi c'è un invito a visitare il suo portfolio, con il rimando al link di riferimento. Qui c'è anche il suo CV, in cui leggiamo che tra i suoi hobby ci sono quello della lettura, della scrittura, dei viaggi e del fitness. Inoltre, scopriamo che ha già intrapreso una carriera attoriale: ha recitato nello spot Enel energia "Le tappe della vita", e nel film Domani interrogo di Umberto Carteni.

Dopo aver avuto delle importanti esperienze di lavoro fuori dai confini nazionali ed europei, ossia in Cina, ad oggi è uno dei nuovi concorrenti della prossima edizione "nip" del Grande Fratello, reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. Nel video di presentazione di lui si dice:

Jonas entra con tutta, e dico tutta, proprio tutta, la sua follia. Studia all’Università, ama la filosofia, ma non chiedetegli di essere diplomatico. È esperto in arti marziali, ma è con le parole che sferra i colpi più decisi. È un animo ribelle, sempre alla conquista dell’amore vero. Ha cercato per mesi la fortuna in Cina, ora ci prova nella casa più spiata d’Italia.

